A fare le pulci al carnevale è Roberta Oricchio,precisa,puntuale e senza freni.L’avvocato non le manda a dire e lancia l’allarme sul modo di spendere i soldi pubblici. Interprete di un pensiero diffuso ad Agropoli,portavoce in chi non si riconosce in questo modo di sprecare i soldi e sempre alle stesse persone,contestatrice come tanti dell’attività di Paola Mangone all’ufficio turism, ha diramato una nota nella quale spiega il rapporto tra i contributi e il fallimento della manifestazione pubblicando anche la delibera di giunta di assegnazione dei contributi alle associazioni.Roberta Oricchio scrive:

A CARNEVALE OGNI CONTRIBUTO VALE 🥳

Ormai concluso il Carnevale, facciamo i conti e vediamo se i soldi dei cittadini sono stati ben spesi. La deliberazione della Giunta comunale allegata ci dice che la somma totale data alle tre associazioni che hanno curato il Carnevale quest’anno ammonta ad €24.000,00 così distribuiti:

– €15.000,00 all’associazione “Madonna del Pozzo”;

– €2.500,00 all’associazione “Sbandieratori dei feudi del Cilento”;

– €6.500,00 all’associazione “I Catacasci”.



Che ben vengano i contributi alle associazioni quando queste li meritano ma nel caso specifico no. Non è stato un Carnevale da €24.000,00. Oltre ad essere una cifra già di per sé troppo elevata per realizzare un evento che dura due giorni, è stato un investimento che non ha trovato riscontro a livello di crescita turistica e commerciale, infatti ci sono state le solite presenze “mordi e fuggi” e perfino in numero inferiore rispetto agli altri anni nonostante in alcuni paesi limitrofi gli eventi del martedì grasso fossero stati sospesi. D’altronde di carnevali così ne è piena l’Italia, perché dovrebbero spostarsi ad Agropoli?

Probabilmente di questo Carnevale ci resterà il solito dubbio: la rendicontazione delle spese sostenute da queste associazioni. Sarebbe interessante e, volendo, anche doveroso nei confronti dei cittadini rendere note queste spese.

Lascio a voi i commenti, per me è stato un Carnevale deludente, scadente e che non trova riscontro con la cifra investita.