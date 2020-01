Il capannone dove fanno i carretti

Avevamo parlato di carnevale truffa ad Agropoli(leggi qui) e ogni giorno arrivano novità in questo senso.La truffa era nello spacciare una carnevale ridicolo per dare soldi ai carristi e tenerseli buoni per le campagne elettorali e farlo passare per un grande carnevale.Ora la truffa diventa anche pratica e non solo propagandistica.Fra l’altro il sindaco ha dato ben 1000 euro ad un sito per far parlare bene del carnevale e 1500 euro ad una tv privata per riprese e commenti.Nulla contro i colleghi fanno il loro lavoro.Fanno bene a farsi pagare.

Quelli che fanno i carri(chiamarli carristi e un regalo che non gli spetta) stanno riciclando i carri(carretti) dello scorso anno.Dopo averne dette di tutti i colori contro il sindaco perchè lo accusavano di non aver versato troppo per lo scorso carnevale e dopo aver detto che erano in netto ritardo per fare la sfilata di quest’anno,dopo le promesse del primo cittadino come d’incanto si sono messi a lavorare e saranno pronti per il giorno della sfilata.Come è possibile vi chiederete?I soldi fanno venire la vista ai ciechi,recita un vecchio adagio. Stanno riciclando i carretti dell’anno scorso,ci cambiano solo la testa e qualche movimento e la gente sarà presa per culo per l’ennesima volta. Uno scandalo.Questo è il carnevale di Agropoli.Una truffa continua e costante alla quale l’amministrazione,il sindaco e la giunta,si aggrappa peri propri fallimenti.Quando sarà dato a quelli che fanno i carretti?L’opposizione non va a fare le pulci al sindaco su questo e tace come con la casa di babbo natale? Soldi,soldi,soldi.La campagna elettorale è cominciata,anzi continua.Sergio Vessicchio