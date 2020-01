Alfieri questa volta non la spunta,almeno per il momento.Il bravissimo ex primo cittadino al quale la capitale del Cilento deve moltissimo per il suo impegno e per averla portata in alto dopo decenni di fallimenti politici si vede rispedita al mittente la richiesta di far promuovere Paola Mangone la dipendente comunale arrivata a piazza della repubblica attraverso l’Unione dei comuni .







Massimo La Porta ha guidato la fronda interna e sotto sotto anche il sindaco Adamo Coppola, apparentemente messo in minoranza, è soddisfatto.E’ stata varata la pianta organica del municipio dopo gli ultimi pensionamenti e la Mangone non figura tra i nuovi funzionari.Non sono solo manovre di palazzo,sono decisioni politiche.Nessuno voleva la promozione della Mangone in special modo per i continui e costanti flop nella gestione degli eventi come i programmi estivi e natalizi.Per il rapporto con i soliti noti ai quali l’ufficio turismo consente di organizzare vere e proprie manifestazioni inutili(efficaci solo per qualcuno) avvallate dal sindaco succube di Alfieri e per la sponsorizzazione di Alfieri non gradita da La Porta.E su la Porta questa volta sono convenuti praticamente tutti.Giunta,a parte qualcuno,consiglieri comunali e dipendenti stessi.Un atto di giustizia emerso dopo tante delusioni e bocconi amari che tutti si sono dovuti ingoiare.Ora la mancanza di gradimento verso il lavoro di Paola Mangone trova riscontro nell’azione della politica del palazzo.Adamo Coppola è stato il suo boia avvallando tutto.Il palazzo ritrova la dignità e dice no alla promozione richiesta da Alfieri.Ma ancora nessuno canti vittoria.I ribaltoni sono all’ordine del giorno.Una cosa è certa,in questo momento Paola Mangone rimane al suo posto con le competenze di sempre, se ci sarà qualche modifica sarà una forzatura e il frutto di qualche compromesso.Ma non pensiamo che i politici di questa città facciano tanto schifo.Sergio Vessicchio