IL COMUNE NON POTEVA AVERE LA SPIAGGIA E ADIBIRLA A DISABILI

No alla spiaggia per disabili nella spiaggia tra il Lido Oasi e il lido azzurro e così l’ufficio demanio può assegnare la spiaggia al Lido azzurro di Scalzone come recitano le stentenze precedenti.

IL COMUNICATO DEI LEGALI DEL LIDO AZZURRO

Il Consiglio di Stato non dice affatto che tutto è avvenuto regolarmente. Sentenza 431/2020 del 17 gennaio 2020 Il CdS, come il TAR Salerno, ha ritenuto, che la domanda del Comune di partecipazione alla procedura di assegnazione dell’area demaniale, non ha evidentemente natura provvedimentale, per cui l’atto lesivo degli interessi di Scalzone sarebbe l’effettivo provvedimento di assegnazione dell’area (al Comune) che al momento del ricorso e a tutt’oggi, non è stato rilasciato. Il CdS stabilisce nella sentenza, punto 4.2, che il Comune non può attribuirsi la Concessione poiché, in tal caso, si determinerebbe una situazione di palese conflitto d’interessi. Ribadisce al punto 4.3, che l’Ente DEVE evitare l’adozione di un provvedimento viziato dal delineato conflitto di interessi …..e che anche l’eventuale intento del Comune di voler gestire un area demaniale in via diretta e non mediante affidamento a privato, solo qualora sia stato legittimamente maturato e manifestato dal Comune, (cosa di fatto mai dichiarata prima e non può certamente farlo ora dopo due sentenze), dice il giudice che è logicamente incompatibile con l’avvio della procedura selettiva che assegna a Scalzone l’area demaniale. Il CdS riguardo all’imparzialità dell’azione amministrativa Legge 7/8/1990 n. 241 sottolinea (pag. 9) che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.” Nel caso di specie ciò non è avvenuto, da parte del responsabile. Sentenza 8910/2019 del 30 dicembre 2019 Il CdS respinge tutti i motivi di appello presentati dal Comune e conferma la Sentenza del Tar Salerno n. 993/2018, in ottemperanza della quale, Il responsabile del Demanio, ing. Sica, aveva avviato il procedimento per il rilascio della concessione demaniale a Scalzone, per il ripristino dell’originaria superficie prevista nella concessione n.267/92 del Lido Azzurro. Il CdS al punto 5.2 della Sentenza sancisce che il Lido Azzurro è titolare di posizione differenziata e qualificata rispetto al Lido Oasi poiché, il Lido Oasi non è titolare di un interesse della medesima consistenza di quello dello Scalzone,……….quanto piuttosto di un interesse di mero fatto a che l’area sia lasciata libera e così possibile oggetto di nuove autorizzazioni all’occupazione temporanea cui egli possa aspirare, come tale non opponibile a quello del ricorrente (Scalzone) Il CdS al Punto 7.5 della Sentenza, condivide pienamente le conclusioni del Tar Salerno nella parte in cui sarebbero poco chiare le ragioni, da approfondire in sede giudiziaria, per le quali il Comune in passato ha sempre concesso l’area demaniale al Lido Oasi e non invece al Lido Azzurro, che proprio secondo la sentenza, da titolare di posizione differenziata e più qualificata, avrebbe dovuto essere, legittimamente, preferito nell’assegnazione dell’area demaniale. 8. Dal tenore della motivazione contenuta nel provvedimento gravato, non è chiara la ragione per cui il Comune avrebbe consentito, ad altro privato (Lido Oasi), all’occupazione temporanea dell’arenile con l’istanza rigettata dall’ente locale (al Lido Azzurro). Del tutto generico è, in particolare, il riferimento alla “delibera di indirizzo di giunta” in ragione della quale parrebbe essere stata rilasciata la concessione temporanea. 8.1 Su questo aspetto, chiaramente opposto in sede procedimentale dall’interessato, come possibile ipotesi di contraddittorietà nell’esercizio della funzione o come sintomo di disparità di trattamento, il Comune aveva l’obbligo di una motivazione perspicua e dettagliata che consentisse all’istante di comprendere appieno le ragioni della scelta e di fugare ogni dubbio su possibili favoritismi o illegittimità. In casi come questo, laddove vengano dedotte dal privato censure di irrazionalità nel provvedere o diseguaglianze, l’amministrazione ha il dovere di indicare puntualmente quelle che sono le fonti normative o gli atti amministrativi che fungono da fondamento di quanto deciso. Va ricordato che Il LIDO AZZURRO In base alla sentenza del CdS, Scalzone è titolare di posizione differenziata e qualificata rispetto al Lido Oasi E’ già titolare di concessione demaniale e dunque di preferenza ex art. 24 regolamento codice navigazione, come espressamente riconosciuto da due delibere del consiglio comunale. L’area demaniale in questione, in passato, fin dagli anni 50, è stata sempre parte della originaria concessione del Lido Azzurro. Mentre Il LIDO OASI Svolge l’attività su un’area privata, destinata a standard urbanistici dell’edificio-scuola, ed oggetto di un giudizio di ottemperanza di una Sentenza definitiva del CdS, che ha respinto il condono richiesto dai proprietari e ordinato il ripristino dei luoghi di causa (Standard). Il nuovo fabbricato Bar-Pizzeria, è stato dichiarato abusivo da un Sentenza definitiva del CdS ed è oggetto di una ordinanza di demolizione del Comune. I Proprietari del Lido Oasi non sono mai stati titolari di concessione demaniale, e quando ne hanno fatto richiesta (vedi 1983), gli è stato risposto che l’area demaniale davanti alla loro proprietà era già in concessione al Lido Azzurro. Negli anni addietro, il Titolare del Lido Oasi, consigliere comunale, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di spiaggia demaniale.