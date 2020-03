La tensione sale alle stelle nella capitale del Cilento per il numero dei contagiati che cresce in Campania e per un’emergenza che non finisce di gettare panico in una popolazione sdegnata.Le notizie che arrivano dalla regione e dalla asl sono sconfortanti,il tempo di durata dell’ultimatum di 48 ore sta per scadere e il governatore De Luca non si decide a dare il via libera nonostante il pressing asfissiante,quasi soffocante, della gente attraverso ogni mezzo di comunicazione possibile.

Sensibilizzate anche le testate importanti,oggi è arrivata la rai,i medici premono,i sindacati pure ma lui non molla. Il sindaco si sta facendo prendere per pazzo,i consiglieri hanno sbattuto i pugni sul tavolo dell’asl a Salerno, l’opposizione ad Agropoli è totalmente assente se non quella extra consiliare,i sindaci di Castellabate e Capaccio Paestum stanno facendo i loro passi durissimi verso il governatore, è sordo.De Luca non doveva nemmeno farselo dire,i primi fondi arrivati li doveva mettere a disposizione dell’ospedale Agropoli e a questo punto ha gettato la maschera.Non si sarebbe mai aperto fino a quando sarebbe rimasto lui presidente.I conti sono presto fatti ma non può essere questo il momento di dirlo. L’ospedale di Agropoli potrebbe ospitare centinaia di posti letto e terapie intensive,oltre a tutti i reparti possibili per la grandezza,per i padiglioni grandi e la modernità (34 posti di terapia intensiva a pressione negativa,48 posti di ricovero per i pazienti).Si sta perdendo tempo prezioso.Il comunicato di ieri dove l’ex sindaco di Salerno annunciava una gara d’appalto per le strutture nuove che per approntarle passano mesi e mesi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.Si è scoperto il gioco.

L’assenza ad Agropoli di un opposizione valida alimenta poi il momento negativo.Una buona opposizione avrebbe potuto far ricorso subito alla procura della repubblica e alla corte dei conti e far presente che con soldi pubblici e una struttura già a disposizione si preferisce indire una gara d’appalto per altre proposte,magari anche valide ed efficaci e ben vengano in questo delicato momento.Diciamo l’opposizione perchè il sindaco,la giunta e la maggioranza non possono creare frizioni con il governatore.(Immaginate a che punto siamo arrivati).Qualche consigliere di maggioranza c’è per procedere in questi passi? E’ una politica scadente quella di Agropoli senza competenze e senza proposte altrimenti si procedeva con tutti i crismi della giurisprudenza politica.In molti di loro fanno confusione tra delibera e determina e fanno i consiglieri.Lasciamo stare.Il governatore in queste ore starà certamente fronteggiando la crisi con tutta la verve che gli riconosciamo ma sta mostrando la sua incapacità politica e organizzativa in perfetta sintonia con 5 anni di scadente amministrazione.E questa volta la gente impaurita,ansiosa e piena di sconforto nell’immaginare la situazione del nord potrebbe linciarlo per la rabbia e la tensione che si sta accumulando.Sergio Vessicchio