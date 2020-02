Sorrento. Aiutiamo il 22enne Federico, sfrattato di casa e costretto a dormire per strada.Ancora una volta le istituzioni e il clero fanno orecchie da mercante sulla storia di Federico e di sua mamma che chiede aiuto a tutti da tempo per trovare una sistemazione adeguata a suo figlio che negli ultimi giorni e stato ricoverato a Nocera e che dal 2 marzo si troverà di nuovo per strada ma sembra che le istituzioni i comuni la chiesa siano assenti per questa situazione.

Tutti dovremmo avere un cuore e aiutare il prossimo non dirlo solo sull’altare o dirlo nei comizi elettorali per racimolare voti tutte queste belle intenzioni voi sindaci voi preti mettetele in pratica e aiutiamo Federico. Federico,ha 22 anni un ragazzo sano, intelligente e volenteroso, ha bisogno di aiuto momentaneo, almeno farlo dormire da qualche parte in attesa che trovi qualche lavoro e sistemazione dallo sfratto, e noi lanciamo un appello nella speranza che qualcuno possa dargli una mano. Federico è stato sfrattato dalla casa in cui viveva in Via dei Cassari.

Oggi Federico e sua mamma si sono rivolti ai servizi sociali del suo Comune ma, a loro dire, non stati mai ricevuti poiché non era mai giornata di ufficio. Ora Federico il 2 marzo sarà costretto di nuovo a vivere per strada dormirà su una panchina. Una situazione insostenibile ed umiliante per un ragazzo così giovane. Speriamo che qualcuno sia in grado di aiutarlo, magari ospitandolo temporaneamente. Non dimentichiamoci che siamo ancora a marzo e con il freddo dormire per strada di notte diventa difficile poter resistere.Miki Pappakoda