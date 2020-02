Un uomo di 54 anni di Battipaglia,si chiama Massimo Colangelo,è costretto a dormire da 3 anni nella sala d’attesa dell’ospedale di Battipaglia perchè nessuno vuole affittargli una casa.La sua situazione di salute è molto grave,ha cercato alloggio ovunque, ma nessuno lo accetta. Non ha un lavoro perché è invalido: diabetico, con problemi di vista, ha subito due angioplastiche. Vive della pensione minima e da quando è stato approvato del reddito di cittadinanza.

PARLA LO SFORTUNATO CITTADINO

L’uomo aveva avuto una casa in via Manfredi ma fu accusato di sub affittarla: “Ho provato a cercare alloggio dicendo che percepivo il reddito di cittadinanza – racconta amareggiato – ma nessuno lo accetta. Mi dicono che è una cosa provvisoria e che non ci sono garanzie che possa pagare. Così vado a dormire in ospedale, ma non ce la faccio più.Ospitavo solo qualcuno ancora più sfortunato di me. Perché da solo non ce la facevo. Ma i politici mi ha tolto la casa. Ed ora sono in mezzo alla strada. Nessuno mi vuole. Non sono in grado di lavorare. Ho chiesto aiuto mille volte ma dicono che non possono fare nulla per me. Dicono che è colpa mia che se non avessi ospitato altra gente sarei ancora in casa e nessuno mi avrebbe mai cacciato. Ma le mura della casa non si mangiano. Allora non c’era il reddito di cittadinanza e non sapevo come fare neppure per pagare il fitto, anche se era basso”

Dal comune fanno sapere che se va a fare le sue richieste sono pronti ad aiutarlo basta presenti i suoi requisiti.L’assessore Monica Giuliano da saper e che sono pronti ad aiutare chiunque sia in difficoltà non solo lui.