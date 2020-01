La professionista è stata ricoverata in pronto soccorso,sul suo capo sono caduti dei calcinacci mentre stava facendo un sopralluogo.Si tratta di una componente di una troupe di ingegneri incaricati di svolgere alcuni rilievi da parte della direzione del Parco Archeologico.Fortuna che aveva il casco come gli altri suoi colleghi,la donna è rimasta ferita durante il sopralluogo regolarmente autorizzato: la donna si è accasciata al suolo dopo essere stata colpita, alla testa, da calcinacci staccatisi improvvisamente dalla copertura dell’edificio, dismesso da anni e che sarà interessato, a breve, da una radicale opera di ristrutturazione, riqualificazione e riconversione.Il direttore è stato prontamente tenuto al corrente di cosa stesse succedendo.Qualche settimana fa dal nostro blog avevamo ammonito il direttore Zuchetriegel di far presto su tante cose perchè l’immobismo sarebbe stato un cattivo compagno.No a caso il fatto di questa mattina rientra nell’abbandono dello stabile ex Cirio sul quale 5 anni fa,appena insediatosi il direttore annunciò una trasformazione epocale mai fatta (leggi qui)

Le mancate promesse di Gabriel Zuchtriegel suonano oggi come autentica beffa per il popolo capaccese ma anche per i turisti di ogni parte del mondo.Quando si tratta di fare propaganda e festicciole il direttore risulta essere tra i primi in senso assoluto,quando invece c’è da inquadrare e risolvere i problemi i suoi limiti sono evidenti basta vedere in quali condizioni è la cinta muraria e il museo,l’ex Cirio e via dicendo.Il fatto di oggi per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per la professionista ma si tratta comunque di una spia pericolosa sullo stato di abbandono in cui versa la struttura e tutta l’area archeologica interessata sempre di più dal degrado e dall’abbandono mentre in tv e sui giornali dicono altro.