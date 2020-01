La propaganda è finita e tutto sta come prima,anzi,peggio.I buoni propositi con i quali si era aperta l’avventura a Paestum di Zuchtriegel sono solo un lontano e sbiadito ricordo.Il direttore del parco archeologico è una persona che sa benissimo come si fa la propaganda ma spesso diventa come i politici,promettono e poi dimenticano.Cerchiamo di far ricordare al biondino tedesco alcune efacciamogli qualche domandina che non avranno nessuna risposta:Direttore

1)Ci può dire quanto costa la proiezione sulla facciata del tempio di Nettuno che da qualche mese snaturalizza il monumento? Ovviamente è tutto a carico del contribuente.

2)Può spiegare quanto costa catalogare i blocchiFoto sopra) intorno alla muraglia per poi lasciarli sempre allo stesso posto (solo un po’ più allineati) senza nessuna intenzione di risistemarli sulle mura stesse? Anche questo a spese dei contribuenti.

Stato di abbandono della cinta muraria

Luci sul tempio di Nettuno per le quali vi sono tantissime proteste a Paestum

Il direttore mentre suona al Pianoforte

L’utilizzo dell’area dei templi per i concerti del direttore lascia aperta,crediamo,la porta e lo spazio a chiunque voglia esibirsi.Siamo curiosi di sapere chi mai andrebbe a sentire un concerto del direttore Zuchtrigel se non fosse il direttore del parco archeologico?

IL DIRETTORE E’ PERSONAGGIO?

La stampa lo etichetta come il personaggio in grado di portare nella valle dei templi di Paestum migliaia di turisti in più.Ma questa è solo la teoria della stampa nazionale,invece è l’operazione dell’ex sindaco Italo Voza ad aver dato la spinta giusta al grande rimpinguamento delle masse turistiche peraltro sempre molto numerose.Il direttore è il direttore non oltre,non può essere considerato un personaggio di fama come intende far capire la stampa nazionale quasi come se l’attrazione fosse lui e non i templi.E’ un onesto lavoratore e andando a spulciare un poco nelle graduatorie si nota subito che il nostro bravissimo,per diventare direttore del parco archeologico di Paestum, è riuscito a battere intellettuali di gran peso. Può spiegare come? Con la sua bravura ?I dipendenti sussurrano che quando è arrivato a Paestum non conosceva neppure i nomi dei templi .L’attrazione sono i templi e nessun altro.Sarebbe il caso che la gente li trovasse come furono lasciati da chi li ha costruiti. Zuchtriegel è solo il direttore,ad essereimportanti e famosi sono i templi.Non sfugga di mano questo passaggio.Aspettiamo risposte che non arriveranno mai.Sergio Vessicchio