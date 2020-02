Qualche mese fa a Castel San Giorgio era morto un giovane per aver assunto una miscela esplosiva di droga e alcol.Negli ultimi tempi numerose erano le proteste di gente comune,secondo svariate denunce fatte dai residenti del posto, vendeva droga di ogni genere anche a giovani e giovanissimi di tutto il territorio. Per questa operazione si è mosso di persona il maresciallo Michele Di Mauro che comanda la locale stazione dei carabinieri.Sabato sera i vari appostamenti.Sulla piazzetta di Trivio il comandante ha intimato l’alt ad M.F., queste le iniziali dello spacciatore già noto alle forze dell’ordine per precedenti di droga con annesso fermo nel 2014,ma il delinquente non si è fermato,lo ha inseguito rincorrendolo per le strade e bloccandolo poi in un bar del posto dove aveva cercato di nascondersi tra la gente.Subito gli è stata fatta la perquisizione.

In possesso dello spacciatore vi erano 1300 euro con banconote tutte di piccolo taglio e varie dosi di hashish e marjiuana già pronte per essere cedute. Successivamente e’ stata effettuato anche un controllo domiciliare, in questo caso non è stata trovata altra droga. Secondo indiscrezioni, ultimamente lo spacciatore aveva ceduto pericolose dosi di pasticche anche a minorenni e ciò aveva provocato la reazione dei residenti.Per M.F. sono scattati gli arresti domiciliari in attesa domani del rito direttissimo.