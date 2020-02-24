CRONACA IN PRIMO PIANO CORONAVIRUS ALLARME IN PROVNCIA DI AVELLINO 30 PERSONE IN QUARANTENA ALCUNE VENGONO DA CODOGNO admin 3 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa I sindaci a Lauro, Moschiano, Taurano, Carife e Montefusco hanno messo 30 persone in quarantena.Per tutti i dettagli (clicca qui) Tags: CarifeMontefusco Lauro Moschiano Taurano Continue Reading Previous: CORONAVIRUS PARLA IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA DE LUCA:”NESSUN CASO” I PROVVEDIMENTI/VIDEONext: IN PRIMO PIANO MARCO D’ADDEO,GIOVANE SALERNITANO A VIENNA,INVENTA UN PRODOTTO E FA PROSELITI Articoli correlati IN PRIMO PIANO MARCO D’ADDEO,GIOVANE SALERNITANO A VIENNA,INVENTA UN PRODOTTO E FA PROSELITI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' IN PRIMO PIANO IN PRIMO PIANO MARCO D’ADDEO,GIOVANE SALERNITANO A VIENNA,INVENTA UN PRODOTTO E FA PROSELITI admin 2 ore ago CORONAVIRUS PARLA IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA DE LUCA:”NESSUN CASO” I PROVVEDIMENTI/VIDEO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO CORONAVIRUS PARLA IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA DE LUCA:”NESSUN CASO” I PROVVEDIMENTI/VIDEO admin 6 ore ago QUARANTENA PER UN GRUPPO DI CITTADINI DI BATTIPAGLIA,OLEVANO SUL TUSCIANO E MONTECORVINO ROVELLA AL NORD PER IL CARNEVALE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO QUARANTENA PER UN GRUPPO DI CITTADINI DI BATTIPAGLIA,OLEVANO SUL TUSCIANO E MONTECORVINO ROVELLA AL NORD PER IL CARNEVALE admin 7 ore ago IL SINDACO DI BUCCINO METTE UNA FAMIGLIA IN QUARANTENA SCUOLE CHIUSE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO IL SINDACO DI BUCCINO METTE UNA FAMIGLIA IN QUARANTENA SCUOLE CHIUSE admin 9 ore ago CORONAVIRUS,UNA FAMIGLIA DEL CILENTO IN QUARANTENA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO CORONAVIRUS,UNA FAMIGLIA DEL CILENTO IN QUARANTENA admin 13 ore ago CORANAVIRUS,IL PENSIERO DI MIKI PAPPACODA/VIDEO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA CORANAVIRUS,IL PENSIERO DI MIKI PAPPACODA/VIDEO admin 13 ore ago