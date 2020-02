Inevitabile sottolineare la grande “fottuta” paura che in questo momento, il pianeta vive, attraverso la probabile diffusione, del maledetto Coronavirus. In realtà non bisogna nascondere la testa sotto la sabbia, come gli struzzi, pur di offuscare o non vedere in faccia la tragica realtà. Il contagio in Italia è grave e bisogna esserne consapevoli per quanto appare comunque ovvio e scontato a tutti. Anche “l’ovvio”, dunque, vuole la sua parte. L’Italia, ad oggi, è il terzo paese nel mondo per numero di contagi da questo Coronavirus.

Potremmo osare affermare, con razionalità, che siamo un paese asiatico, considerato che siamo secondi, anzi terzi, solo alla stessa Cina ed alla Corea del Sud. Più contagiati quindi, dello stesso Giappone, che pure orientale è. Ma come affermato dai tanti virologi esperti, che scorrono in tv e nelle passerelle giornalistiche e dei talk show, solo chi cerca trova; chiaro quindi che a fronte dei tanti “tamponi” eseguiti si trovino più casi positivi; laddove invece non si eseguono tamponi per il rilievo della patologia, per converso, non si trovano i casi. Siamo allora sicuri che la teutonica Francoforte, porta di accesso privilegiata della Cina per l’Europa sia del tutto esente dal Coronavirus? E’ forse banale affermarlo, ma è da ritenere, entro certi limiti, che la febbre non esiste se non la misura.

E allora saltano alla mente alcune considerazioni sulla questione che è da reputare non marginale: In primis, è giusto preoccuparsi ed essere cauti, seguendo le istruzioni del ministero e le direttive dei medici. Occorre comunque, in ogni caso, evitare che vi siano “psicosi” e “panico” a prendere il sopravvento. Del resto sappiamo che la paura è da sempre il più potente strumento che il potere impiega per controllare e governare i popoli. Il potere infatti, spesso e volentieri, impiega le situazioni emergenziali e di crisi, per forgiare e plasmare le masse, inducendole a fare ciò che il potere stesso, politico e non solo, vuole attuare. Quindi, anche in questo caso, occorre mantenere la calma. La calma assoluta, lasciando, con calma da Zen o magari Platonica, che la nostra anima non perda il controllo e consegnando la guida stessa dell’anima al cavallo nero della passione incontenibile.

L’altra considerazione da tenere presente, è il ruolo della sanità pubblica, già evidente ed innegabile. Col moltiplicarsi dei casi e dei contagiati, in special modo in Lombardia, appare più che mai di vitale importanza una sanità pubblica, forte e ben strutturata. Fiorente ed attrezzata. Chi prende in cura or dunque, i soggetti affetti da Coronavirus? Non certo i privati! E’ evidente. E’ la sanità pubblica che sta svolgendo un ruolo assolutamente eroico, con i suoi medici ed infermieri e tutto il personale operativo nel settore. L’emergenza che la nostra patria sta attraversando, pone in evidenza la follia della “RAGIONE LIBERISTA”. Negli ultimi anni, mai ha perso l’occasione, ogni volta che le sia stato possibile, per effettuare tagli lineari, Spending Review e razionalizzazioni in senso rigorosamente privatistico. Sempre in nome delle leggi sacre del mercato e del clientelismo, imposto della sacra volontà della Unione Europea e del Turbocapitalismo. Come se fosse l’imperialismo etico e morale.Giovanni Coscia