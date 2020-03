Esce dalla crisi del coronavirus il paese asiatico, ed accusa gli USA, attraverso il governo, il possibile impiego di armi batteriologiche. In sostanza, il governo cinese, che sta uscendo dalla tragedia del virus, apre ufficialmente le sue accuse, sollevando i propri sospetti. In primis, il governo cinese, ha adottato in maniera vigorosa, la strategia di salvare attraverso l’attuazione di forti provvedimenti il suo popolo. Aspetto che è riuscito alla Cina, in ragione del fatto che trattasi di uno stato forte, con una propria sovranità monetaria, economica e politica.

I padroni “dei discorsi” in occidente, ripetono a spron battuto che la Cina è un paese comunista e dittatoriale. Nascondono fatalmente di specificare l’aspetto che la stessa Cina è per essa, una realtà diversa, rispetto al totalitarismo dei liberi mercati apoilidi. E’ una realtà differente che nel caso dell’emergenza coronavirus, si sta rivelando efficace più che in ogni altro paese ed alle democrazie liberali ed occidentali, che in verità, poco hanno di democratico. SI rivela in occidente, di contro, una sorta di tirannia pura, in quanto è sempre il “libero mercato” ad avere la meglio su tutto e tutti, persino sulla salute del suo popolo, pur di santificare il mercato speculativo delle borse. Basta osservare gli incontri di calcio europei. Mah!. Lo stato cinese ha anteposto l’aspetto nazionalistico, anziché far prevalere i profitti individuali esistenti sul territorio. La Cina ha immesso sul proprio mercato una liquidità incredibile nei propri circuiti, stampando moneta e facendo valere proprio tramite la sovranità monetaria, la possibilità di una rinascita ed un rilancio del paese.

Ma ritornando alle accuse enunciate, nei confronti degli USA, il portavoce DEL MINISTERO DEGLI ESTERI CINESE, LIAN ZAO, ha apertamente ammesso che quanto accaduto a WHUAN, in Cina, ovvero la zona più produttiva della Cina, potrebbe essere una epidemia scatenata direttamente dagli stati uniti d’America. La dichiarazione esternata senza perifrasi edulcoranti, citando proprio le parole del portavoce cinese, provengono dal profilo TWITTER di LIAN ZAO, che ha così dichiarato: “POTREBBE ESSERE STATO L’ESERCITO STATUNITENSE A PORTARE L’EPIDEMIA A WHUAN”. Una accusa pesante, ad onor del vero, che rimette in campo una ipotesi che già era stata sollevata in precedenza e che riguarda la provenienza del virus e che non si tratta di una mutazione dello stesso, ma potrebbe essere un’arma impiegata ad arte dalla monarchia del dollaro nel quadro di una sorta di 4^ guerra mondiale, che contrappone tutti gli stati che non sono ancora allineati al paese “portatore di democrazia”, ovvero quella nazione a stelle e strisce dove vige ancora la pena di morte in molti suoi stati. Cina, Russia, Iran e molti altri, navigano politicamente e non solo, nel senso opposto all’America. E’ in pratica l’uso di armi non convenzionali, che stanno gettando l’umanità tutta, in un ricatto psicologico e morale, a vantaggio di un mercato liberista che vuole il controllo su tutto e tutti, pur di esaudire le “voglie” dei padroni del mondo.Giovanni Coscia