Dopo la comunicazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’Italia è ufficialmente divenuta ZONA ROSSA. La decisione, forse, doveva essere adottata almeno 15 giorni prima e non prolungare l’agonia ad una nazione che doveva combattere non solo con il maledetto virus, ma con le beghe interne di una politica che non riusciva a trovare e ad adottare una decisione di carattere. In tempi non sospetti, qualcuno affermava che “L’ITALIA E’ IN PIEDI, FORTE CHIARA E COMPATTA COME NON MAI”. Elementi che ovviamente non si accomunano ai politici di oggi, anche se i tempi sono diversi e notevolmente cambiati, (in peggio sia chiaro) ed è bastato un virus a palesare l’inedia di una classe politica avvezza sempre e solo alle suggestioni strettamente personali.

Limitati quindi i movimenti di circolazione divenendo dunque come una sorta di stato marziale permanente. Condizione divenuta tragica, in un attimo. Siamo passati in un batter d’occhio a definire “per legge” la distanza di un metro gli uni dagli altri”. Abbiamo tenuto, purtroppo, le frontiere aperte per eccessivo tempo, passando successivamente, ma sempre con ritardo, a chiudere prima le province e poi le regioni. Siamo separati tra noi nello stesso paese. E’ bastato un virus a rovesciare il castello di menzogne dell’ordine pre-stabilito che è quello LIBERISTA. Mentre tutto ciò avviene, l’unione europea si dimostra e si comporta come il nostro principale nemico. E’ con la precisione chirurgica e di un boia, che l’unione europea, ci ha chiesto di firmare il MES (meccanismo per la stabilità economica) anticipando la sottoscrizione dell’atto “bulgaro” di oltre un mese. Data nuova fissata 16 marzo. E’ il MES, un dispositivo usurocratico che affonderà definitivamente l’Italia ponendola nel “giogo mortifero” della macchina di un debito creato ad HOC, per imprigionare ed imbrigliare ed imbavagliare e dissolvere l’Italia tutta. In pratica e per dirla in breve, mentre l’Italia affonda, l’UE non lancia un salvagente, ma lancia un martello pesante, rivelandosi dunque, il vero nemico principale dell’Italia.

E mentre l’Europa fa di tutto, non solo per non aiutarci, ma per essere di peso alla stessa Italia, la Cina continua a mostrare vicinanza, sostegno e solidarietà, continua nella raccolta di fondi nei nostri confronti, nonostante un regime politico non certo “democratico” come il nostro. Questo atteggiamento, rischia di far amare quella dittatura al quale noi stessi aborriamo, (non tutti) per nostra storia passata. Quella europea, di oggi, è invece la dittatura liberale, divenuta “CULT” da far passare come obiettivo unico per la salvaguardia dell’Europa, mettendo in ginocchio la nostra economia. Ecco il liberismo dove ci ha portato. Ecco la tragica condizione nella quale ci troveremo a breve. Mantenere la calma è l’imperativo d’obbligo, pur sapendo che senza sovranità monetaria, il nostro paese non potrà farcela e saremo destinati ad affondare. Forse è giunta l’ORA DELLE DECISIONI IRREVOCABILI”. Uno scatto d’orgoglio del nostro paese: spezzare definitivamente i vincoli europei e ritrovare quella identità e sovranità monetaria nazionale che può essere la sola ancora di salvezza in questa nefasta epopea della globalizzazione. Elemento più funesto del CORONAVIRUS.Giovanni Coscia