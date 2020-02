Annullata la partita di basket tra Agropoli-Ischia in programma domenica prossima al pala Di Concilio di Agropoli.

Si comunica che è in corso l’esame dei test delle persone identificate e temporaneamente in quarantena che hanno avuto contatti con i tre cittadini campani risultati positivi al coronavirus. Già da ieri sera è stata tempestivamente ricostruita l’intera filiera di collegamenti. Al momento ventitré tamponi sono già risultati tutti negativi. Resta da completare in serata l’esame dei familiari del terzo caso rivelatosi tale la notte scorsa.

Tutti negativi sono quindi i test sui cittadini che hanno avuto contatti con la paziente di Vallo della Lucania e la paziente di Caserta.Lo scrive sulla propria pagina facebook la Regione Campania.

La psicosi coronavirus oramai è dilagante e non risparmia nessun. Gli italiani sono oramai considerati “untori” in ogni parte del mondo. Ha dell’incredibile ciò che si registra a Budapest, capitale dell’Ungheria dove, ad ora, non si è registrato nessun contagio.

L’allenatore della Honvéd, squadra gloriosa, che milita nella massima serie ungherese, ha deciso di mettere il quarantena l’allenatore, Beppe Sannino (ex Palermo, Chievo, Salernitana) col suo vice Alessandro Recenti perché provenienti dall’Italia e a forte rischio coronavirus. I due tecnici non mostrano nessun sintomo, ma il club ha fornito questo comunicato:“Il Budapest Honvéd FC, in qualità di club responsabile, sta facendo del suo meglio per affrontare la crisi sanitaria e controllare la diffusione dell’epidemia. Per precauzione, la direzione ha deciso di effettuare una sostituzione temporanea, proteggendo i suoi tifosi, i giocatori e i colleghi del club”.Allo stato Sannino è l’unico allenatore d’Europa colpito da un provvedimento del genere.

“La proposta del leader della Lega, Matteo Salvini, ritengo meriti di essere presa in considerazione. Per far ripartire l’Italia serve un governo di unità nazionale, che sappia gestire l’emergenza coronavirus e la crisi che ne è scaturita portando danni economici enormi al nostro Paese, oltre che un’immagine offesa e umiliata a livello internazionale, come dimostrano le notizie di nostri connazionali respinti da diversi Paesi”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, parlamentare di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera.

” È questo il tempo della responsabilità, della risoluzione concreta e immediata di problemi improcrastinabili. E proprio perché una questione seria come l’emergenza coronavirus, che sta angosciando il nostro Paese, non può essere strumentalizzata né ridotta a propaganda politica, è opportuno dare all’Italia un governo che veda coinvolte quante più forze politiche che individuino pochi ma efficaci strumenti a tutela dei cittadini, dell’immagine e della produttività de nostro Paese”, conclude l’onorevole Gigi Casciello.