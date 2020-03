Un uomo di 46 anni cardiopatico di Mondragone in provincia di Caserta è la prima vittima del coronavirus in Campania.L’uomo soffriva anch di crisi epilettiche che lo facevano andare spesso in crisi respiratoria.Pare avesse anche il diabete.Tutto il personale sanitario dell’ospedale.Tutto il personale che ha avuto contatto con il paziente dell’ospedale san rocco di Sessa Aurunca è finito in quarantena come pure i familiari dello sfortunato. E’ il dodicesimo caso di coronavirus in provincia di Caserta.

Il sindaco di Scafati ha annunciato anche il primo caso nella sua città.Si tratta di una donna proveniente da Casalpusterlengo zona rosa del lodigiano.Il sindaco dice:”

La donna in questione era rientrata da Casalpusterlengo e, segnalata da me e dal medico di base all’Asl, sottoposta immediatamente al protocollo. La signora sta bene ed è stata sottoposta a tampone in seguito ad un rialzo termico ma non presenta complicanze.

“Attendiamo, in ogni caso, la conferma dall’Istituto superiore di Sanità e intanto L’Asl ha attivato il protocollo per la positività al Covid-19 che prevede di sottoporre al tampone anche gli altri famigliari (già in isolamento spontaneo insieme alla signora). Invito i cittadini a stare calmi e ad osservare scrupolosamente le misure precauzionali ed igienico-sanitarie indicate dalla Presidenza del Consiglio” ha concluso il Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati.