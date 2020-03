I genitori non mandino i figli a scuola per 10 giorni.Non bisogna abbassar ela guardia e scriviamo mentre siamo in attesa di sapere l’esito dei tamponi delle undici persone in quarantena.Quasiasi è il risultato dei tamponi si chiudano le scuole e si stia attenti a tutto quello che si fa ad Agropoli.La situazione potrebbe sfuggire dal controllo.La professoressa potrebbe aver contagiato e non si sa dove.

Ormai non fa più fede quello che dice perchè non si è sottoposta subito ai numeri predisposti quando è tornata da Parma.E non si sa ancora dove ha preso il virus,se nel capoluogo emiliano,se sul treno o se ad Agropoli stesso.Si brancola nel buio ed ora lei è in isolamento.Per di più la figlia lavora nella farmacia di Pollica dove è scattato l’allarme e dove la farmacia è stata chiusa con la popolazione locale in grande difficoltà.In redazioni arrivano lettere via email,messaggi facebook e su altri sociale di invito a chiudere le scuole per 10 giorni e a non prendere sottogamba la situazione in speciale modo per i ragazzi che vanno a scuola e poi frequentano le famiglie con anziani,nonni,genitori e via dicendo.Il sindaco cacci le palle e prenda serie provvedimenti prima che sia troppo tardi.La prudenza,in queste circostanze non sembra mai troppa.Sergio Vessicchio