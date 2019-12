Taglia a corto e non le manda a dire, il senatore 5 stelle Gianluigi Paragone, che da un video postato sul suo canale YOUTUBE, accusa i colleghi parlamentari di predicare bene e razzolare male. E lo spunto ovviamente, parte dal caso Fioramonti, oramai ex ministro dell’istruzione, che, in polemica con il governo, ha rassegnato le proprie dimissioni, per mancanza di danaro. I tagli in pratica, non sono andati giù al parlamentare grillino, che ha immediatamente sollevato una polemica nazionale sulla gestione della spesa pubblica e sulla mancanza di fondi alla istruzione ed alla cultura. Paragone, noto giornalista televisivo, nonché senatore della repubblica proprio con il movimento del comico genovese, sbatte in faccia all’ex ministro la realtà soprattutto del suo comportamento, rimarcando, come la sua improba ed assurda richiesta di mancanza di fondi, faccia da eco al suo perfido comportamento tra le fila del movimento. Paragone infatti, sbatte in faccia all’opinione pubblica, il comportamento che lo

stesso ex ministro, Fioramonti, ha avuto nei confronti del suo partito. L’ex ministro infatti, ha dimenticato che il comportamento attuato dai parlamentari grillini, è lo stesso che il governo ha attuato come strategia politica, tagliando di netto i finanziamenti e quindi i fondi alla cultura,

all’istruzione, all’università ed alla ricerca. Per farla breve, Gianluigi Paragone, gli sbatte in faccia una tremenda realtà: Perché non ha provveduto a lamentarsi con il “collegio dei probiviri” del suo partito,

a porre in evidenza quanto i deputati e senatori del movimento non hanno versato come quota parte stabilita nel “contratto” di candidatura? E tra i primi in testa, citati da Paragone dal suo canale YOUTUBE, guarda-caso il battipagliese Acunzo, che a quanto pare, è in testa alla classifica a non aver

versato la quota spettante al movimento. Ma con il compaesano Acunzo, anche altri parlamentari, – spiega Paragone-, predicano bene e razzolano molto male. Tra gli altri vengono citati: (oltre ad Acunzo), Aprile, Cappellani, Del Grosso, lo stesso Fioramonti, tra l’altro ministro, Frate, Galizia, Martagrande, (presidente di commissione ), La Pia, Romano Vacca, Vallascas, Anastasi (capogruppo commissione industria-energia) Bogo, Ciampolillo, Di Marzio, Di Micco, GIARRUSSO (altro idealista)

Lorefice, tutti fermi a quota “ZERO”, -esplicita Paragone-, che in pratica non hanno mai rendicontato nulla e mai avrebbero versato la quota al partito. La lista prosegue ed è molto lunga. Vale a dire che mai hanno restituito nulla al movimento.

E Paragone, va giù pesante sul capo politico, quale Giggino Di Maio, che secondo il sarcastico Paragone, chiarisce che “forse non lo sapeva?” oppure ha fatto finta di non vedere? Il Senatore quindi, pone in evidenza quella mancata chiarezza e trasparenza di ideali, che

il movimento 5 stelle, ha fatto proprio come battaglia unica in campo nazionale, ma che proprio nelle sue viscere non viene osservato. Che strano. In pratica coloro che si opponevano al sistema CASTA

POLITICA, ne sono divenuti i migliori esecutori e migliori protettori. Conservatori di un sistema che ha buttato giù l’Italia nel corso di qualche decennio. Molti credevano nei grillini. Moltissimi ne sono rimasti delusi. “Mai col partito di “Bibbiano”. Ora sono al governo con quel partito. Chissà, magari Casaleggio (padre) si rivolta nella tomba? Oppure non si riesce a frenare la boria del potere di gente che nella vita nulla ha mai fatto e che ora si trovano addirittura nei banchi del potere? Addio, vecchi e

consumati grillini. Comunisti vestiti di giallo, quasi a sembrare una COREA interna, dove i propri interessi prevaricano, politicamente, su tutti quelli degli italiani. Un Welfare personale. E grazie per il debito di cittadinanza, sia, chiaro. Un duro colpo all’economia instabile del nostro paese. Credo

bisogna celebrare un nuovo VAFFADAY: questa volta proprio contro i grillini. Giovanni Coscia In basso IL VIDEO