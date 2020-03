Il rimedio è peggio del fatto stesso.La farmacista di Pollica,figlia dell’insegnante di Agropoli,è negativa al corona virus,tiriamo tutti un sospiro di sollievo almeno per questo visto che a Pollica aveva incontrato e parlato con molte persone che erano andate in ansia.La stessa farmacista si è recata a lavoro nonostante avesse la madre contagiata,imprudenza che poteva costare cara come quella della madre che ha mischiato il virus ad una estetista agropolese.Non lo diciamo perchè non siamo vigliacchi chi ha fatto uscire da Pollica la notizia del test positivo diffusa poi da alcuni organi di stampa compreso il nostro.Ma quando leggerà queste parole il baffetto gli si ritorcerà sotto il naso perchè sentirà puzza di merda e dato che noi le cose non le mandiamo a dire le diremo in tempi opportuni e nelle sedi opportune.Per fortuna è stato un errore per il quale chiediamo scusa,per fortuna abbiamo sbagliato, la farmacista è negativa al virus in questi momenti di panico può capitare di sbagliare a chiunque,dovevamo verificare la notizia arrivata da Pollica e non lo abbiamo fatto,è stata una colpa.Detto questo va rimarcato come alcuni ciucci di Pollica hanno cominciato a ragliare sui social sparando cazzate e invettive.Gente di poco conto abituati a nascondersi dietro l’omertoso atteggiamento post omicidio Vassallo, perchè sono buoni con la tastiera ma sono dei cacasotto nella vita pubblica.Un paese che si è chiuso a riccio dietro il martirio di un sindaco straordinario come Vassallo che aveva civilizzato Pollica,Acciaroli,tutto il comune e tutto il Cilento.L’assassino non ha un nome anche per l’atteggiamento omertoso degli abitanti di Pollica e del comune,invece di collaborare con la giustizia hanno voltato le spalle ad un uomo fantastico.Il silenzio è la cattiva informazione contro la quale gli inquirenti hanno anche dovuto affrontare le indagini.Ora questa gente dai social vorrebbe fare la lezione di morale e di informazione a noi.Proprio loro, complici con il silenzio, di un delitto disumano.No, questa gente non potrà mai fare lezione a nessuno sull’informazione e sulla morale,è condannata a fare silenzio e a recitare il mea culpa per molti secoli ancora.Per questo motivo devono tacere i ragliatori dei social di Pollica che non sono certo i poveri anziani o i giovani emergenti ma coloro che con il vigliacco silenzio hanno allontanato l’omicida di Vassallo dalla galera.Quindi i cari fenomeni da tastiera e pecore da strada rimangano dietro i computer perchè rappresentano quella cattiva informazione per la quale l’omicida di Vassallo è ancora a piede libero.Alle persone per bene di Pollica,Acciaroli e tutto il comune diciamo di valutare bene con chi hanno a che fare perchè i loro veri nemici sono nascosti dietro le tastiere.

TRAMONTI E IGNORANZA

E’ proprio vero l’ignoranza gioca brutti scherzi,ha ragione il sindaco Pisani quanto lo afferma lui che confonde l’alba con il tramonto perchè da illustre sconosciuto si è trovato a gestire un comune difficile e complesso dopo Vassallo e non lo ha saputo fare.La sua alba è stato invece il tramonto del comune. Sulla cartolina della straordinaria Acciaroli e sulla terrazza della spettacolare Pollica c’è la spada di Damocle di un omicidio rimasto irrisolto che nessuno scenario morfologico può eliminare.Davanti agli occhi c’è un’immagine ancora troppo triste di Acciaroli,quella rimbalzata come un virus in tutto il mondo.Un grande sindaco con il capo chino sul manubrio della sua auto crivellato di colpi.Quello il tramonto reale di Acciaroli. Proprio il suo successore non deve dimenticarlo o ignorarlo.E l’antidoto all’ignoranza niente ci può fare davanti a cotanto negazionismo .Dopo Vassallo il vuoto,basta sentire qualsiasi cittadino del posto,dicono sempre la stessa cosa: “Ah qaunn c’era Vassall” sottintendendo il vuoto amministrativo in cui si è venuto a trovare il comune dopo la sua morte.Era difficile fare come Vassallo,sarebbe stata dura per tutti,Pisani però ha disatteso le speranze perchè è venuto meno politicamente e amministrativamente alle esigenze del territorio.Fortuna c’è Carla Ripoli la straordinaria vice sindaco sempre presente e sempre attenta alle problematiche dei cittadini in special modo gli anziani e quelli più indifesi. Se non ci fosse stata lei dove sarebbe finito il comune di Pollica dopo Vassallo?Però fuori esce sempre un messaggio diverso e dato che ci avete sfidato sull’informazione questa è la verità,incontrovertibile,basta chiedere alla gente,quella sana,quella perbene,quella che si incontra in mezzo al paese.Non quella dei social e delle tastiere dove ci sono i covi omertosi del post omicidio Vassallo.Sergio Vessicchio