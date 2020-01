Il lungo silenzio di Basile(nella foto ai tempi della lunga lotta per salvare l’ospedale di Agropoli) il leader della Lega locale,sul campo,ci fa pensare non poco.Da quando è entrato in politica non ha mai più parlato dell’ospedale.Ricordiamo che Giovanni Basile ha condotto battaglie durissime per non far chiudere e per far riaprire l’ospedale gettando il cuore oltre ogni ostacolo.Si è candidato al senato ottenendo un voto larghissimo, fu rimosso inspiegabilmente da segretario cittadino della Lega con un colpo di mano da due che nel partito sono stati letteralmente cacciati come Falcone con la complicità di di un manipolo di traditori locali,non ha fatto polemiche,è sceso in campo alle Europee al fianco di Sofo portando al neo europarlamentare leghista un consenso notevolissimo.Oggi tutti parlano dell’ospedale per farsi propaganda da destra e da sinistra e lo fanno solo per farsi pubblicità.La gente però ha diritto di sapere le cose come stanno realmente:Per questo motivo Giovanni Basile deve rompere il silenzio.Lo invitiamo pubblicamente per un intervista.

