CRONACA IN PRIMO PIANO POSITIVO UN CITTADINO DI ANGRI,L’ANNUNCIO DEL SINDACO: “STA BENE” admin 1 ora ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa Lo stesso sindaco Ferraioli ha annunciato attraverso un video su facebook sulla linea Coppola ad Agropoli il primo caso di Angri,il video: Tags: ANGRI coronavirus ferraioli SINDACO Continue Reading Previous: PRIMO CASO DI CORONAVIRUS A CAVA DE TIRRENI CHIUSO PRONTO SOCCORSONext: POSITIVA LA PEDIATRA DI POLLICA,ASCEA E CASALVELINO Articoli correlati POSITIVA LA PEDIATRA DI POLLICA,ASCEA E CASALVELINO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO POSITIVA LA PEDIATRA DI POLLICA,ASCEA E CASALVELINO admin 28 minuti ago PRIMO CASO DI CORONAVIRUS A CAVA DE TIRRENI CHIUSO PRONTO SOCCORSO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO PRIMO CASO DI CORONAVIRUS A CAVA DE TIRRENI CHIUSO PRONTO SOCCORSO admin 2 ore ago SALERNO,INCENDIO IN VIA SETTIMIO MOBILIO A PASTENA/VIDEO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA SALERNO,INCENDIO IN VIA SETTIMIO MOBILIO A PASTENA/VIDEO admin 3 ore ago ALTRI 4 CONTAGIATI TRA I CATECHISTI DEL VALLO DI DIANO,COLPITA ANCHE UNA FISIOTERAPISTA DI CAMPOLONGO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO ALTRI 4 CONTAGIATI TRA I CATECHISTI DEL VALLO DI DIANO,COLPITA ANCHE UNA FISIOTERAPISTA DI CAMPOLONGO admin 6 ore ago TROPPI CONTAGI AD ARIANO IRPINO,DE LUCA CHIUDE IL PAESE E MANDA TUTTI IN QUARANTENA/LA MAPPA DEI CONTAGI NELL’AVELLINESE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO TROPPI CONTAGI AD ARIANO IRPINO,DE LUCA CHIUDE IL PAESE E MANDA TUTTI IN QUARANTENA/LA MAPPA DEI CONTAGI NELL’AVELLINESE admin 7 ore ago TERREMOTO NEL MARE TRA LA CAMPANIA E LA SICILIA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA TERREMOTO NEL MARE TRA LA CAMPANIA E LA SICILIA admin 8 ore ago