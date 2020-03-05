ATTUALITA' IN PRIMO PIANO SALERNO,L’APPELLO DELL’ORDINE DEI MEDICI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS admin 6 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa I medici hanno licenziato un comunicato nel quale guidano la gente a come comportarsi in questi giorni emergenza del copronavirus. PER LEGGERE IL LORO APPELLO CLICCA QUA Tags: APPELLO coronavirus ordine dei medici salerno Continue Reading Previous: CORONAVIRUS ,PARLA IL NOBEL PROF.TARRO TRA I PRIMI AL MONDO Articoli correlati CORONAVIRUS ,PARLA IL NOBEL PROF.TARRO TRA I PRIMI AL MONDO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO CORONAVIRUS ,PARLA IL NOBEL PROF.TARRO TRA I PRIMI AL MONDO admin 6 ore ago AGROPOLI,50 IN QUARANTENA,5 TAMPONI,2 POSITIVE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,50 IN QUARANTENA,5 TAMPONI,2 POSITIVE admin 7 ore ago AGROPOLI CITTA’ SPETTRALE SI E’ MESSA IN QUARANTENA,SENZA TRASPARENZA STA PRECIPITANDO TUTTO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI CITTA’ SPETTRALE SI E’ MESSA IN QUARANTENA,SENZA TRASPARENZA STA PRECIPITANDO TUTTO admin 7 ore ago NON PUO’ FARE LEZIONE D’INFORMAZIONE CHI PER CATTIVA INFORMAZIONE ANCORA NON HA PERMESSO DI TROVARE IL COLPEVOLE DEL SINDACO VASSALLO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO NON PUO’ FARE LEZIONE D’INFORMAZIONE CHI PER CATTIVA INFORMAZIONE ANCORA NON HA PERMESSO DI TROVARE IL COLPEVOLE DEL SINDACO VASSALLO admin 20 ore ago AGROPOLI,TRASFERITA AL COTUGNO L’ESTETISTA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,TRASFERITA AL COTUGNO L’ESTETISTA admin 1 giorno ago OMIGNANO,INCENDIATA L’AUTO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE,CASO O DOLO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO OMIGNANO,INCENDIATA L’AUTO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE,CASO O DOLO admin 1 giorno ago