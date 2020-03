In questo difficile momento per tutti noi,non sapiamo cosa succederà e cosa realmente sta succedendo,non possiamo e non dobbiamo dimenticare una categoria di angeli i quali lavorano H24 per tutto l’anno,sono gli del 118.

Fanno il lavoro “sporco” facendo fronte all’ emergenza in prima linea per strada e soprattutto per le case.

In un periodo particolare come questo social , tv e tutti i mezzi di comunicazione di massa non fanno altro che ringraziare giustamente medici,infermieri degli ospedali di tutta Italia ed è giusto che sia così onore a tutti gli operatori che stanno dando tutte le loro forze e negli ospedali addirittura verrà reclutato personale appena laureato e medici specializzandi per far fronte a questa maxi emergenza. Ma non possiamo non palare di loro,gli operatori del 118 noi che rischiamo giorno dopo giorno per strada,per le case, dappertutto e bene sì loro non possono rimanere a casa perché hanno deciso di fare questa professione e lo fanno con grande amore,professionalità,passione e rischio.In bacca a lupo e avoi tutti angeli nostri.Sergio Vessicchio

Onore a tutti gli operatori del 118