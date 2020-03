Operazione dei vigili urbani di Capaccio Paestum su a Capaccio paese.Il comandante Carotenuto insieme ad una pattuglia ha scovato un barista di Agropoli proveniente da Milano al quale era stata fittata una caa per 100 euro.Il tutto era stato segnalato dai residenti del posto.

I vigili urbani hanno hanno denunciato sia il padrone di casa che il barista per violazione delle vigenti, restrittive disposizioni del Governo per evitare la diffusione del Covid-19: si tratta di un capaccese che vive alla Laura, proprietario dell’abitazione sita al Capoluogo, e del cliente, un 45enne nato a Roma ma da anni residente ad Agropoli dove, di recente, lavorava in un bar. A seguito della chiusura dell’attività imposta dal Governo, il barista ha dapprima raggiunto in treno Milano, dov’è stato diversi giorni prima di decidere di far ritorno ad Agropoli, venerdì sera, di nuovo in treno. Ma, sceso alla stazione centrale di Napoli, è stato prelevato da un amico che l’ha poi accompagnato dal capoluogo partenopeo direttamente a Capaccio paese, dove ha preso possesso dell’appartamento stipulando finanche un regolare contratto di locazione, della durata di un mese alla cifra di appena 100 euro: una somma talmente irrisoria che, ovviamente, lascia pensare anche ad una presumibile differenza ‘in nero’ in favore del proprietario dell’immobile, che inoltre ha omesso di segnalare la presenza e la provenienza del cliente alle autorità competenti.

Ma ieri sera, grazie alla segnalazione di alcuni residenti, alla porta del 45enne hanno bussato i vigili urbani, ai quali l’uomo ha dichiarato di star bene e di non avere sintomi da Coronavirus, senza però fornire motivazioni plausibili sul perché si sia recato per alcuni giorni a Milano e su chi abbia incontrato durante la permanenza in Lombardia. I caschi bianchi, così, dopo aver segnalato i due soggetti all’Asl e alla Prefettura, per procedere con i tamponi, li hanno confinanti entrambi in isolamento obbligatorio per 15 giorni e stanno ora ricostruendo la catena dei contatti per disporre ulteriori quarantene. Stamane, i volontari della Protezione Civile, coordinati dal responsabile Tonino Merola, hanno portato generi di prima necessità ai due denunciati, sorvegliati ‘a vista’ dalle forze dell’ordine.FONTE STILE TV