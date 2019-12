Una super fattura emessa a marzo scorso e altre fatte fino a luglio mettono a rischio il futuro dell’Us Agropoli(si conoscono tutte le fatture fatte) e ora la situazione si fa pesante perchè il debito con l’erario nessuno lo ha pagato. L’iva non l’hanno pagata.L’attuale segretario Sergio Leoni fiutato uno strano pericolo ha detto a Bisogno e a Fabiani di dover valutare integralmente l’attività passata dell’Agropoli.A questo punto hanno preteso le password che ancora non avevano e dopo molte insistenze le hanno ottenute.Quello che è emerso è orribile.I contabili di Bisogno hanno scoperto tutto.L’Agropoli è super indebitata e rischia di fallire.Bisogno sta cercando con Fabiani e Leone di mettere freno agli sfasci fatti da Taccone e Ligenti sulla gestione da agosto fino ad ora.L’ex presidente dell’Avellino e Ligenti consigliato da Siciliano avevano fatto contratti insopportabili per una città come Agropoli e una gestione che arrivava a 600.000 euro.Bisogno,Fabiani e Leoni hanno portato la società ad un budget credibile e sopportabile ma ora è arrivata questa mazzata che lascia tutti con il fiato sospeso.Se Bisogno,Leoni e Fabiani non ottenevano le Password il tutto non sarebbe emerso e l’Agropoli sarebbe fallita con un’stanza di fallimento fatta senza sapere cosa fosse accaduto.

Ora Bisogno è davanti ad un bivio.Sta valutando l’opportunità di continuare addebitandosi tutto il pregresso emerso o lasciare l’Agropoli fallire.Bisogno deve parlare con la contabile di Cerruti la dottoressa Annarita Scotti con la quale non si riesce a mettersi in contatto.Vuole rendersi conto se ci sono altri debiti,se in passato sono state emesse altre fatture.Bisogno si trova davanti ad una situazione nuova di cui non era a conoscenza.Oltre ad aver cercato di salvare l’Agropoli dai danni fatti negli ultimi mesi ora si trova a fronteggiare una situazione non sua emersa solo ora e che fa tremare le vene ai polsi.A questo punto bisognerà che Cerruti esca allo scoperto e dica cosa è successoe si accolli le responsabilità se,come dicono i contabili di Bisogno,ci sono,l’amministrazione comunale non poteva sapere.Ne il sindaco, ne il consigliere Cammarota potevano sapere quello che stava sotto,anche loro erano ignari del marcio per cui sono esenti come Bisogno da ogni responsabilità.Quando c’è stato il passaggio di consegne a Luglio bisognava chiedere il tutto ma Taccone e il suo gruppo non lo hanno fatto.Si sono fidati.In ogni caso da marzo a Luglio sono state emesse due maxi fatture ed è stata incassata l’Iva.Le cifre e i dettagli li fornirà Bisogno in persona o durante un’intervista o una conferenza stampa.E non finisce qui,è appesa anche una situazione con la siae con un accordo forfettario molto strano di cui Sergio Leone attuale segretario si è accorto.Ora bisogna sperare che Stefano Bisogno l’attuale patron si imbocchi le maniche e salvi l’Agropoli non solo dalla retrocessione ma anche dal fallimento.Ne sapremo di più nelle prossime ore.Sergio Vessicchio