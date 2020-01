Angelo Fabiani socio della Salernitana

Non bastava Salerno ora anche Agropoli.I Fabiani finiscono nell’occhio del ciclone per lo sfascio Agropoli dove prima l’ex presidente dell’Avellino Taccone poi i Fabiani hanno strozzato i sogni di gloria dei delfini facendo diventare l’unica squadra mai fallita in Campania alla vigilia del centenario uno sversatoio di pratiche e rifiuti umani.Prima gli scarti dell’Avellino poi quelli della Salernitana hanno relegato la squadra all’ultimo posto in classifica.Da ogni responsabilità si tira fuori l’allenatore Procopio che sulla carta sembrerebbe il maggiore responsabile tanto da essere messo seriamente in discussione nel dopo partita.Ma chi pensa che il tecnico possa infierire contro la società si sbaglia di grosso.Lo sfogo del dopo partita del tecnico alla presenza di più persone lo abbiamo raccolto ed è durissimo contro Angelo e Fabrizio Fabiani.Il tecncio ha detto: “I fabiani mi hanno rovinato.Avevo squadre importanti,con tutto il rispetto per l’Agropoli,ma Fabiani padre mi ha convinto a venire ad Agropoli promettendomi di intervenire sul mercato e invece mi hanno fatto allontanare circa 20 giocatori e mi hanno portato solo scarti che non so che farmene.Giocatori che non possono giocare nemmeno nelle serie inferiori.Della società non posso parlar male ha regolarizzato tutto ma non hanno mantenuto le promesse.A quanto mi risulta Bisogno è intenzionato a fare mercato purtroppo sono i Fabiani ad avermi ingannato.

Mi hanno distrutto,rovinato,cercavo altro,anche un riscatto personale e loro mi avevano promesso che mi avrebbero fatto la squadra.Io l’avrei salvata anche con i giocatori che c’erano e invece hanno mandato via tutti e non hanno preso nessuno se non ragazzi che provengono dal settore giovanile per carità bravi ragazzi ma con il calcio,molti di loro,non ha nulla a che vedere.Non so cosa succederò,se mi cacciano non mi cacciano questo non lo so.Io non me ne vado perchè non abbandono la barca,ho un nome da salvaguardare e anche una dignità.Ma sono stato ingannato,questo è molto grave”.Nella partita di Sorrento abbiamo vistouna squadra concentrata,molto inferiore ai locali ma che alla fine avrebbe potuto anche pareggiare.Si è notato a centrocampo un giocatore impressionante come Acunto autore del pareggio su punizione ma anche di giocate importanti e una linea difensiva assolutamente affidabile.E’ evidente che con 4 innesti di esperienza questa squadra se la gioca con tutti.Procopio è un allenatore molto bravo ma ormai alla disperazione.lo sfogo contro i Fabiani è un atto di disperazione che a Salerno conoscono in molti.Antonio Lucibello