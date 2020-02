Adriano De Vita direttore sanitario dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania parla della paziente colpita dal virus: “La paziente al momento sta bene,e in condizioni ottimali,dal punto di vista clinico.Lo Spallanzani deve darci comunque ancora la conferma della positività,in alcuni casi non c’e’ stata e lo speriamo anche in questa circostanza”.

L’ospedale San Luca sembra non aver risentito di questo passaggio e il direttore conferma: “La paziente è stata accolta secondo i protocolli ed è stata posta in isolamento.L’attività dell’ospedale continua regolarmente ed è un’attività in sicurezza,la paziente non ha avuto contatto con nessuno tranna con chi l’ha ricevuta secondo i criteri dell’accoglienza del protocollo anche se disporrò per chi l’ha ricevuta in prima battuta di restare a casa per i canonici 14 giorni”.

L’ENNESIMO APPELLO DEL DIRETTORE DE VITA

“E’ essenziale che in caso di febbre non andare in ospedale ma chiamare il medico o il 118 i quali daranno tutte le indicazioni possibili. Poi restare a casa è fondamentale per una serie di motivi.Ma i andare in ospedale o in guardia medica.E’ fondamentale per mettere in sicurezza l’ospedale se tutti vogliono fare la propria parte e uscirne in maniera dovuta”

L’unità di soccorso in emergenza dell’ospedale di Vallo della Lucania