Bufera sul Consigliere di minoranza Gisella Botticchia durante uno scambio di opinioni su Facebook

Non c’è pace per la Consigliera Gisella Botticchio che, dopo l’avviso della conclusione delle indagini per via di presunte offese a dei pubblici ufficiali, è tornata nell’occhio del ciclone per alcuni commenti a dir poco offensivi rilasciati sui social. Infatti, la Consigliera eletta tra le fila di una civica in appoggio al PD poi passata alla LEGA, ha definito BESTIE gli Arabi e la loro cultura. Sgomento e incredibilità sulle questa sua, ennesima, uscita.

Questo suo atteggiamento non fa altro che screditare la Lega ad Agropoli, in un clima già particolarmente delicato in cui la Lega, soprattutto al sud, tutto ha bisogno tranne che di queste uscite volte solamente a fomentare odio e divisioni.Sante Di Spirito