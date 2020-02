Caccamo fotografato in un ambiente di leghisti

Ora tutti si meravigliano che Consolato Caccamo si è fatto fotografare,o l’hanno fotografato,negli ambienti della Lega.Intanto non ha fatto nulla di male dal punto di vista politico.E’ solo stato coerente alla sua attività di saltatore.Se passa o no con la lega è solo la continuità di trasformista politico peraltro ampiamente bocciata dall’elettorato.Non fa notizia se Consolato passa o meno con Salvini perchè non gli potrebbe portare nessun beneficio a livello elettorale visti i risultati conseguiti ma cogliamo l’occasione per ricordare il suo passato politico tanto per rispolverare un po di nozioni.

Parte in Alleanza Nazionale con Fini.Poi se ne va nel CCD di Pierferdinando Casini,si candida in appoggio ad Alfieri(partito democratico) e prende 18 voti compresi quelli annullati.Intanto esplode il movimento 5 stelle e lui passa nei grillini,si candida alla regione e viene respinto,si candida al comune come sindaco e viene respinto,arriva terzo su tre candidati,la lista prende il quorum e lui ne usufruisce per legge.Ora,si dice,possa passare alla lega.Se lo fa si mostra coerente al suo curriculum ma non da nessuna variante ne in senso positivo ne in negativo.Non toglie e non mette.L’unica cosa certa la gente,ovunque si candida,lo respinge.Ora che la lega si prende tutto e tutti,potrebbe prendersi anche Natalino.Buona fortuna Caccamo e spera che gli attivisti locali non mandino alle segreterie della Lega quello che dicevi della Lega,di Salvini,di Giorgetti,di Basile.