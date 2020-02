Anche Ugo Tozzi, Daniele Butrico e l’attuale v.Sindaco Cappelli, tra i probabili candidati

BATTIPAGLIA: E’ sempre più forte il nome dell’Avv. Carmine Galdi, come candidato Sindaco. Si infittisce quindi, la rete sui nomi alla candidatura di primo cittadino, anche se i nomi, oramai, restano gli stessi e consolidati da tempo. Al Dott. Fernando zara, fa seguito quello di Alfredo Liguori, già ex sindaci che ritorneranno in auge non appena ve ne sarà la possibilità. Ma tra tutti, il nome forte che la parte politica e non della città, ha affiancato alle sue esigenze è quella dell’Avv Carmine Galdi, la cui area civica potrebbe mettere tutti d’accordo, sia da destra che da sinistra. Porofessionista affermato, l’avv Galdi, è il nome più papabile tra i tanti a poter ambire alla poltrona di primo futuro cittadino.

“Non è una mia scelta” – afferma L’avv. Galdi – in quanto sono stato io stesso avvicinato da un folto gruppo di persone, unitamente ad associazioni civiche, che intendono palesare la propria volontà, attraverso una mia probabile candidatura. “Ritengo che in questo momento –prosegue Galdi – sia ancora pre-maturo parlare di una eventuale scelta da adottare in un futuro se pur non certo immediato ed imminente”. Mi onora ad ogni modo, che tanti amici e tanti altri gruppi di persone, abbiano indicato il mio nome come candidato Sindaco. Quella dell’Avv. Galdi, è una scelta che potrebbe mettere d’accordo davvero tutti. La sua espressione civica, da sempre, raccorderebbe forze provenienti da ogni parte di questa galassia infinita che è la politica. Si parla di almeno due liste a sostegno. Battipaglia è comunque una città in fermento.

Anche la Lega di Salvini, annovera il suo candidato e che potrebbe rispondere al nome dell’attuale responsabile della locale sezione, Daniele Butrico. Non da meno il Dott Ugo Tozzi, per FdI. E non sarà di certo Forza Italia a rimanere alla finestra. Enrico Tucci permettendo. Considerato ad ogni modo che le parti politiche sono sinergiche tra esse, è proprio il nome di Carmine Galdi, che potrebbe spazzare ogni dubbio sulla scelta futura che la città potrebbe concretizzare. La scelta del suo nome, proviene da ambienti di centro destra e di centro sinistra. Un colpo a sorpresa? No. Riteniamo invece che questa ultima nomination, non esce a caso. Viene fuori di contro, da un contesto di esami approfonditi che i cittadini hanno adottato, in virtù di una vecchia politica, chen tenta ancora di farsi spazio in un mondo avulso dalla loro realtà. Giovanni Coscia