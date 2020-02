SI INFOLTISCE IL NUMERO DEI CANDIDATRI SINDACO SCENDE IN CAMPO ANCHE GIUSEPPE D’ELIA L’UOMO DEL POPOLO, AVRA’ A SOSTEGNO DUE LISTE CIVICHE

BATTIPAGLIA: Ritorna sul campo di battaglia, l’uomo del popolo, all’anagrafe, Giuseppe D’Elia, conosciutissimo in città per le sue infinite battaglie politiche ed amministrative negli anni scorsi. Ha deciso ed ufficialmente, contenderà con due liste civiche, ma forse qualcuna in più, il trono di primo cittadino, ai tanti nomi che negli ultimi tempi, stanno già lavorando nella direzione che li porterà alle urna nella tarda primavera del 2021. Oltre a D’Elia, i nomi che “scorrono”, come fiumi in questo frangente, sono tanti e variegati. La Lega, infatti, potrebbe proporre, oltre al segretario di sezione, Daniele Butrico, anche il nome dell’avv. Leonardo Mastia, senza escludere quello di Antonio Trimarco e Fabio Butrico. Strana omonimia. Ma c’è anche il partito della Meloni, che con Fratelli d’Italia, potrebbe proporre Ugo Tozzi, o magari Angelo Cappelli, Vice sindaco attuale, il quale potrebbe sgambettare parte di questa amministrazione. Non manca Forza Italia, che, a quanto pare, potrebbe proporre anche Fernando Zara e magari lo stesso coordinatore cittadino Enrico Tucci. Certa la candidatura di Alfredo Liguori, che potrebbe essere sostenuto da circa 5-6 liste di appoggio. A sinistra tutto procede nel più cauto silenzio ma marcato ottimismo. Non si esclude uno sgambetto clamoroso proprio dalla attuale amministrazione. Il Pd, potrebbe presentare la sua lista, con Egidio Mirra ed avere tra le sue fila un attuale assessore. In forte ascesa anche la candidatura dell’ex Sindaco, Giovanni Santomauro, unitamente a quella del Dott Visconti e ovviamente quella dell’Avv Carmine Galdi. Troppi galli nel pollaio?.

A quanto sembra, vi sono più candidati sindaci che elettori. Senza quindi, dimenticare Pietro Ciotti, il sindacalista in quiescenza, che potrebbe scendere di nuovo in campo con alcune liste provenienti da sinistra e dal centro. Non si dimentichi Vincenzo Inverso. Con la sua lista “per un nuovo inizio” sarebbe pronto di nuovo a cavalcare il ronzino della politica. Anche Forza Nuova, pare, possa presentare una propria lista. Troppi nomi, tanti concorrenti. Giuseppe D’elia, sta smuovendo gli argini e magari qualcosa di clamoroso avverrà nei mesi a seguire. Tante voci, tanti proclami. Ma la città attende con ansia, l’eventuale successore di Cecilia Francese, che in molti sperano di sollevare dall’incarico. Ma forse hanno fatto il conte senza l’oste. Giovanni Coscia