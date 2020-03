Sarà pure una sorta di dietrologia, se pur lieve, ma va sottolineata, e bisogna captare le innumerevoli anomalie che sono emerse a causa della esplosione del coronavirus. C’è chi rileva ed afferma che sia un “VIRUS INDOTTO”, e magari credere alla versione ufficiale della epidemia venuta fuori e scoppiata a seguito di un contagio dal pipistrello all’uomo. Necessita approfondire, or dunque, chi sta eventualmente speculando o sta facendo i propri interessi contro quelli del nostro paese. Andando ad analizzare i dati, ci si rende conto che da questo punto di vista esistono enormi analogie con quanto accaduto con l’attacco speculativo alla nostra Italia, nel lontano 1992. Personaggi come Soros, vendendo la nostra valuta allo scoperto, riuscirono ad incamerare attraverso una speculazione economica, un miliardo di dollari in un solo giorno. Nel mentre i potentati bancari e finanziari, che guarda caso si erano incontrati contestualmente sul “BRITANNIA”, la nave dei reali inglesi, a largo di Civitavecchia, si discuteva proprio di privatizzazioni, riuscendo ad acquistare gli “ASSETTI STRATEGICI” del nostro paese. Aziende di stato e banche italiane a prezzi di saldo eccessivo. Una sorta di OUTLET. Non sappiamo in verità, quanto fu indotto e quanto scientemente organizzata quella crisi, che aprì ufficialmente la porta alle speculazioni. Bene comunque, conosciamo il risultato finale. Ci fu la completa svendita dei nostri beni a speculatori internazionali.

Oggi in pratica, stiamo per vivere un nuovo 1992. Che il Virus, sia stato indotto o magari è realmente una epidemia da pipistrello, il risultato è che stiamo nuovamente mettendo il nostro paese alla mercè di grossi speculatori internazionali. Potrebbero infatti, calare le proprie luride mani sui nostri SISTEMI STRATEGICI, rimasti ancora nelle mani di noi italiani. Nonché sulle nostre aziende e sulle nostre stesse banche. Tutto quindi, a prezzo di saldo. E la prova che ancora una volta si sia lasciata carta bianca agli speculatori, consiste nel fatto che non sia stata chiusa la BORSA ITALIANA, il giorno dopo che il governo ha annunciato che l’Italia sarebbe divenuta tutta una ZONA ROSSA, a causa del coronavirus. Era quindi assolutamente prevedibile e scontato un crollo naturale e fisiologico delle borse. Soprattutto nel nostro paese. La prova ancora più evidente, ovvero la malafede, consiste nel fatto eclatante di non aver predisposto un blocco alle vendite. In pratica si è riaperto il discount Italia, così come avvenne in quell’anno datato 1992, utilizzando questa volta, il coronavirus, per contaminare più che altro, la nostra economia. Calare dunque, le nostre aziende nella condizione di avere un urgente bisogno di ossigeno, ovvero di danaro nuovo ed immediato. Gli speculatori internazionali, messi nelle condizioni di poter riproporre e rilevare i nostri assetti industriali, dalle energie alle comunicazioni. Aziende che rischiano di finire nelle critiche condizioni, in una terapia intensiva della borsa Italiana. Senza l’ausilio del respiratore.Giovanni Coscia