Nelle condizioni drammatiche in cui ci troviamo, a causa del Coronavirus, è possibile constatare come la politica sia solo un atto riconducibile ad una sorta di comicità. Tra i tanti decreti usciti dal governo, per regolamentare la vita di tutti gli italiani ed il suo andamento giuridico ed economico, è possibile constatare alcuni aspetti divertenti di qualche decreto che merita, appunto, una osservazione particolare. Ad esempio, e non a caso, vi è un decreto tra questi ultimi fuoriusciti, che stabilisce l’indennità di 600 EURO, sull’unghia, (per contanti) una tantum, per il mese di marzo per coloro i quali sono stati bloccati nelle proprie case, su giusto decreto coronavirus, e che quindi non possono fatturare. Non possono pagare neanche i propri fornitori, ma soprattutto, non possono nemmeno portare a casa denaro per le proprie famiglie. Quindi, i burocrati del governo e dunque dei ministeri tutti, dopo aver fatto tutto questo, cosa dovremmo loro dare o conferire? 300 euro? Qualcosa in più? Macché; pensano che questo contributo di 600 euro, elargito agli italiani, alle aziende, alle partite iva, ritengono che questa somma, una vera e propria elemosina conferita a milioni di persone, rappresenta la giusta soluzione, affinché gli stessi politici, possano essere ringraziati per la generosità dimostrato. E quindi il governo si aspetta l’inchino da parte dei tanti titolari di partite iva o di piccoli commercianti, che dovrebbero genuflettersi a questa sorta di elemosina mensile. Nessun commento, ma è possibile comprendere, in ognuno di noi, cosa si può pensare di persone che hanno la cultura aziendale di confondere un MANCATO FATTURATO CON UN MANCATO REDDITO.

Come se il fatturato “zero” col quale bisogna pagare le scadenze mensili, quali fitti, leasing, stipendi ai dipendenti, pagamento dei fornitori, dei vari servizi, merci, ecc; a qual punto, tutti questi piccoli imprenditori e possessori di partite iva, possano stare tranquilli. CON 600 EURO, IL GOVERNO HA RISOLTO I PROBLEMI DI TUTTI. Che proposta bisogna fare a chi ragiona e discute in questo modo? La proposta è una sola: categorica ed imperativa: Considerato che la classe politica, ministri vari e parlamentari in genere, è così sensibili e vicina al dramma della povera gente, di AZZERARSI GLI STIPENDI,E QUINDI DI DEPUTATI, SENATORI, COLLABORATORI VATI E MINISTRI TUTTI, dimostrandovi sensibili al problema, anziché distribuire elemosina a questa gente e sarà possibile successivamente constatare la solidarietà degli italiani tutti che saranno favorevoli a quanto eventualmente adotterete nei vostri confronti. Fino a quando non sarà risolto il problema del CORONAVIRUS, e considerata la miseria dei 600 euro, che significa morire di fame, voi politici aiuterete tutti a questo spirito di sacrificio ed avendo più tempo per riflettere su cosa vuol dire avere una entrata pari A ZERO PER LA VOSTRA FAMIGLIA, riuscirete ad elaborare o partorire magari delle leggi migliori di quelle che sino ad ora avete avuto come capacità di pensare. Grazie politici, per il vostro spirito di sacrificio. Ma in verità ce lo spettavamo tutti. Casta e nulla più. Privilegiati che non siete altro.Giovanni Coscia