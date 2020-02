Che l’Italia, vista dal satellite, sia una penisola baciata dalla posizione strategica che occupa nel cuore del mediterraneo, è chiaro e visibile a tutti. Anche agli extraterrestri. Ma che la stivalica penisola, non funzioni, sia politicamente, che strutturalmente, e la si lasci passare come il luogo del tutto possibile e del politicamente corretto, sembra non un paradosso, ma un fatto reale.

Nella seduta del Senato, (si ricordi che è un governo illegittimo e non votato dagli italiani, grazie 5 s….) svoltasi in data 12 febbraio, è stato acclarato con palese voto di maggioranza, il processo a Salvini, per il caso della nave Gregoretti. Un bravo al senatore leader della Lega, nello scegliere di andare a processo. Ha optato per sottoporsi allo stesso processo anziché evitarlo. Ciò che forse non è chiaro, fin troppo, è la stoltezza lampante e disarmante delle sinistre rosso-sbiadite, che ritengo, non abbiano inteso nulla sulla questione. Forse, fingono di non comprenderla, in quanto la vicenda sta esattamente in questi episodi: Salvini, non avrebbe nei fatti, nessun consenso se non fosse da elargire un grazie alle sinistre sbiadite, diluite, cosmopolite e liberiste, ovvero le sinistre più becere della storia umana dal tempo di Aristotele sino ad oggi.

La Lega, è da ritenere un partito sistemico, in quanto ha abbandonato la lotta sacrosanta contro l’unione europea ed in posizione favorevole alla Russia di Putin. Anche la lega è divenuta quindi, un partito europeista, tant’è che nemmeno più menziona la possibilità di uscire dall’UE e dall’euro, battaglia condotta inutilmente, per anni. La lega continua nella sua credibilità in quanto ha difronte una sinistra che come su descritto, non rappresenta più i valori di Gramsci e di quanti hanno lottato per i ceti sociali meno abbienti. La lega è forse divenuto un partito Atlantista e forse vicina a Mario Draghi, anche se non crollano i consensi di buona parte degli italiani. Colpa, ribadisco, di questa sinistra e di un ex movimento, i 5 S, cortigiani dei potenti di turno. Le sinistre non contestano la lega di Salvini puntando sul socialismo, che sempre è appartenuto loro, così come il Welfare ed il lavoro, sui diritti sociali e sulla sovranità nazionale, ma si rivela e si è rivelata ancora più allineata e sistemica della lega stessa. La sinistra è ancora più liberista; ancora più aperta al mercato; alla globalizzazione ed agli effetti nefasti che sta recando, ed ancora più atlantiste ed europeiste della lega stessa. Col processo sul caso degli immigrati, al quale si è consegnato Salvini, la stessa Lega, unitamente al suo leader, saliranno notevolmente nei consensi. Sempre più, soprattutto se dovesse essere condannato. E bisogna riflettere su questo ultimo punto. Il paradosso consiste nel fatto che Salvini continuerà a vincere ancora di più, per il semplice fatto o per virtù non sua, ma per stoltezza altrui, ma grazie alla porte opposta, ovvero, quella che riesce ad essere ancora più allineata al potere di Soros. Anche perché la sinistra stessa, ritiene di essere e di rappresentare, l’imperialismo etico. In tutto.Giovanni Coscia