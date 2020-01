Disastro dopo disastro,errori su errori.L’inizio della fine fu il commissariamento di Basile con il conseguente iter passato in mano a Cerciello un altro che ha fatto solo disastri nella lega agropolese.Poi fu nominato un certo Ardizio oggi passato con Toti e ora un altro commissario un ragazzino,Tiziano Sica, il quale è finito nella rete degli alfierani o come si definiscono ex alfierani,peggio ancora.Non trova pace ne consenso la lega agropolese per le dinamiche che l’hanno portata i fuori usciti dell entourage di Franco Alfieri cosa comunque che per loro dovrebbe essere un vanto,la pena è che si riciclano e trovano spazio in partiti in forte ascesa del centro destra.

Nelle ultime ore è saltato fuori un accordo benedetto da Tiziano Sica tra la lega e Fratelli d’Italia,fin qui nulla quaestio,è nella norma anzi nel giusto.Sono gli interpreti che hanno siglato questo accordo Michele Pizza per 10 anni braccio destro di Franco Alfieri e Gisella Botticchio vicina a Franco Alfieri dalla prima ora ed eletta nel centrosinistra che oggi governa in maniera pessima la città di Agropoli,a far pensare.Per i due è stato un gioco da ragazzi riuscire a far siglare l’accordo al commissario Sica il quale non si rende conto dove si sta trascinando la lega locale.Pensa solo a coltivare i rapporti con il consigliere comunale Botticchio eletta nella sinistra.

Tutto questo mentre il commissario provinciale sta a guardare e non interviene.La lega ad Agropoli è allo sfascio e non si rendono conto.Bisogna far presto a rinnovare il tutto altrimenti la vera alternativa al disastro amministrativo della sinistra agropolese non si forma.Sergio Vessicchio