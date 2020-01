Ogni anno il 2 novembre c’è l’usanza…. Così recita la poesia del grande Totò, per ricordare il giorno dei cari defunti. I 5 Stelle, dedicheranno alla loro memoria il 26/01/2020, atto definitivo della disfatta politica, esautoratasi nelle elezioni svoltesi in Emila Romagna ed in Calabria. Tutti attendevano questo esito elettorale, ma l’unico dato certo, è la MORTE DEFINITIVA DEI GRILLINI, quello pseudo movimento, che doveva fare sfracelli in ogni

direzione politica ed in tutti i sensi, ha invece incassato il KO definitivo ed ha recitato il DE PRUFUNDIS, già consacrato mesi addietro, dalla esclusione di Paragone e di altri parlamentari, non ultimo Giggino l’ex bibbitarto dello stadio San Paolo, dimessosi da capo politico. Un risultato, quello dei 5 stelle, davvero eclatante.

E pensare che nelle consultazioni del 4 marzo 2018, avevano stravinto tutti i collegi in Calabria, ottenendo un risultato storico,

che nella Italia Repubblicana nessuno aveva mai ottenuto: quel 44% lasciava presagire ad una lunga vita, nonché un lungo cammino politico che avrebbe percorso il movimento (ex). Invece il crollo che molti si aspettavano è avvenuto. Si passa dal 44% al 7,3%. Un balzo a ritroso da

Guinnes dei primati imbattibile. Non certo si attendeva questo brusco ed irreversibile crollo.

Fuori dagli zebedei i grillini che non ottengono neanche un consigliere regionale, sia in Calabria che in Emilia Romagna. Addio quindi, ai sostenitori accaniti della casta; ovvero addio a quelli che inneggiavano ad una politica per il popolo, ma che di contro hanno dimostrare di legarsi molto di più alle sedie ed alle cariche, che ad una politica di ripresa del paese. Un VAFFA definitivo, per fortuna, ai simulatori teorici di una politica che ha palesato il valore reale dei grillini, che di certo rinsalderanno le poltrone alla camera ed al senato, per rimanere il più incollati possibile a quelle sedie da riscaldare, che in molti, vedranno solo in foto o magari attraverso le immagine televisive. Molti, ritorneranno a distribuire gassose ed aranciate ed al ritorno ufficiale al proprio lavoro di cassieri nei supermercati, senza nulla togliere a questi nobili lavori. Grillo, aveva visto bene proprio pochi giorni addietro, lasciandosi riprendere dalle telecamere delle TV nazionali, nel mentre scavava un buco sulla spiaggia: era il chiaro segnale definitivo del seppellimento di una idea e di un movimento della sua nascita.