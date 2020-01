E’ l’Italia del bluff. Tempo addietro, un noto quotidiano nazionale, riuscì ad ottenere l’elenco ufficiale dei privilegi dei parlamentari e, francamente rimanere stupiti o sbigottiti a fronte di cotanta supremazia nei confronti di una moltitudine di persone che hanno l’annoso problema serio di come sbarcare quotidianamente il lunario, ci si accappona la pelle. In quell’articoletto, (stranamente non divulgato e soppresso da ogni discussione televisiva e nei talk show, quali Porta a Porta e tanti atri,) si specificava come il Parlamento avesse votato all’UNANIMITA’ e senza astenuti (ma và?!) un aumento di stipendio per i parlamentari pari a circa 1.135€ al mese. Inoltre la mozione é stata camuffata in modo tale da non risultare nei verbali ufficiali.

Ecco di seguito l’elenco ed i benefici dei parlamentari italiani, ovvero di coloro i quali predicano per lo stato sociale, oramai al ,contrario, dimostrando come i politici di questo assurdo paese, leggiferano per prosciugare le tasche al popolo suddito e di come gli stessi siano costretti in pratica a rimanere in assoluto silenzio, senza poter ottemperare una minima protesta.

Neanche i famigerati 5 stelle hanno provveduto a rendere pubblico questo beneficio totale; al contrario, hanno incassato i benefici e se ne sono stati tranquillamente zitti, facendo credere di essere coloro i quali dovevano stravolgere i principi della casta, che di fatto mai hanno ribaltato, dimostrandosi al contrario, elemento indissolubile della stessa categoria privilegiata. Leggere per tirare le somme.

STIPENDIO: 26.150€ AL MESE; (lordi)

PORTABORSE: circa 5.030€ al mese (generalmente parente o familiare);

RIMBORSO SPESE AFFITTO: circa 3.900€ al mese;

INDENNITA’ DI CARICA: (da 335€ circa a 9.455€);

TUTTI ESENTI DA TASSE

Più-

TELEFONO CELLULARE: gratis;

TESSERA DEL CINEMA: gratis;

TESSERA TEATRO: gratis;

TESSERA AUTOBUS gratis;

METROPOLITANA: gratis;

FRANCOBOLLI: gratis;

VIAGGI AEREO NAZIONALI: gratis;

PEDAGGI AUTOSTRADE: gratis;

PISCINE E PALESTRE: gratis;

FERROVIE DI STATO: gratis;

AEREO DI STATO: gratis;

AMBASCIATE: gratis;

CLINICHE: gratis;

ASSICURAZIONE INFORTUNI: gratis;

ASSICURAZIONE MORTE: gratis;

AUTO BLU CON AUTISTA: gratis;

RISTORANTE: gratis (nel 2018 hanno mangiato e bevuto gratis per 2.472.000€).

INOLTRE: Intascano uno stipendio e hanno diritto alla pensione dopo 35 mesi in parlamento mentre obbligano i cittadini a oltre 40 anni di contributi ( per ora!!!); Circa 193.000€ li incassano con il rimborso spese elettorali (in violazione alla legge sul finanziamento ai partiti), più i privilegi per quelli che sono stati Presidenti della Repubblica, del Senato o della Camera. (Es: hanno a disposizione e gratis un ufficio, una segretaria, l’auto blu ed una scorta sempre al loro servizio); La classe politica ha causato al paese un danno di 2 MILIARDI e 255 MILIONI di EURO. La sola camera dei deputati costa al cittadino 3.215€ al MINUTO !! W IL PD W I 5 STELLE. E parlano di stato sociale. W LE SARDINE!Giovanni Coscia