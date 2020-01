L’Agropoli nelle prossime ore gioca ad Altamura una partita difficilissima se si considera l’organico risicato e l’assenza anche di Sgambati,uno dei migliori,ceduto alla Vibonese.I danni fatti da Taconi e Ligenti potevano essere riparati quelli fatti da Procopio no.L’attuale allenatore da quando è venuto la squadra ha preso una calata inimmaginabile e le colpe sono quasi tutte dell’allenatore il quale non ha mai capito chi fosse in forma o no,chi potesse giocare o no e chi era da Agropoli o no.Ora che la situazione è irrimediabile non possiamo fare altro che mettere in evidenza di chi sono le colpe.Questo tecnico è stata una sciagura sportiva per la squadra di Agropoli e lo stiamo dicendo a chi voleva farci per forza digerire che era bravo cosa che fino a un certo punto abbiamo anche creduto ma ci sbagliavamo.

Bisogno Patron dell’Agropoli

Intanto il patron Bisogno rilancia.Sentito al telefono ha detto: “Io penso di salvarci anche sul campo,tenteremo la via del ripescaggio se retrocediamo e sto pagando,per il momento,i debiti pregressi,se proprio dobbiamo partire dall’eccellenza lo faremo senza problemi e con una squadra molto forte.Una cosa è certa,sarò io il presidente l’anno del centenario e invito già da adesso a starmi vicino perchè sarà un’occasione molto importante per la città e per la nostra squadra”.Sergio Vessicchio