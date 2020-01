L’allenatore ormai ha perso la bussola ammesso che qualche volta l’abbia mai avuta.Di questa squadra,del campionato e dell’Agropoli non ha capito il resto di niente.I risultati lo condannano a quella che è la sua fama”allenatore scarso”.Eravamo rimasti in pochi a non credere alla sua pochezza di preparazione e alla sua limitata veduta tecnica.Ci siamo dovuti ricredere. Invitato a dimettersi dalla società,dalla tifoseria,da molti giocatori,non se ne va e persevera nel far giocare giocatori scarsi in luogo di ragazzi bravi e preparati e i risultati lo stanno dimostrando.L’Agropoli fanalino di coda le cui responsabilità sono quasi totalmente sue,è un’immagine che la città non merita e nemmeno gli sforzi del patron Bisogno meritano.Il proprietario dell’Agropoli è impegnato nel suo compito di salvare il club dai debiti per evitare il fallimento al quale lo hanno esposto le passate gestioni.

L’allenatore non ha nessun alibi.La verità a Procopio fa male e cerca di adottare i soliti mezzi per “vendicarsi”.Per non sentirsi dire la verità Procopio ci minaccia di querele,figuriamoci se l’agitazione di minaccia giudiziaria può spaventarci,adesso si è accanito contro Doto l’unico giocatore di proprietà dell’Agropoli solo perché da tempo sosteniamo che in questo contesto fa bella figura,credendo di fare un dispetto a noi, si accanisce contro il ragazzo.Questi sono mezzucci.Il reiterato mancato impiego del giocatore si giustifica solo nel fatto che il ragazzo classe 1999 non ha santi in paradiso.Secondo tutto lo staff meriterebbe di giocare e non sarebbe stato utilizzato precedentemente solo perchè lo stesso staff ritenesse poco disciplinato l’atteggiamento del ragazzo cosa poi nettamente smentita da compagni e parte dello staff stesso.E’ evidente che la formazione a Procopio gliela fanno procuratori e mediatori con i loro giocatori per cui deve trovare il modo per giustificare il non impiego di una ragazzo educato,perbene,forte e utile alla squadra.Ieri pomeriggio negli spogliatoi ha detto testualmente al giocatore agropolese: “Non ti farai più un minuto” umiliandolo anche con altri epiteti davanti a tutti i compagni di squadra.Il giovane che fino a questo momento,senza lamentarsi,non ha ricevuto nemmeno uno stipendio,ha giocato benissimo guardando dalla panchina e dalla tribune vere scamorze arrivate ad Agropoli,si è alzato ed è andato via.Lo stesso giovane ha impedito che tutto questo accanimento arrivasse sul tavolo dell’associazione italiana calciatori.

Pur di non farlo giocare ha trovato tutte le scuse possibili bastava solo dirgli che come giocatore non lo vede ma non può farlo visto quanto è bravo il ragazzo e quindi trova scuse e pretesti.Questo Procopio può farlo solo perchè ormai l’Agropoli è totalmente abbandonata dai tifosi i quali,nel passato,mai avrebbero sopportato e fatto passare una cosa del genere.E ci meraviglia come la società continua a non punire questo allenatore scadente e senza nessuna competenza per fare questo mestiere.Domenica sera Bisogno era nervosissimo perchè la formazione che aveva pareggiato con il Foggia era stata completamente cambiata e chissà per quale motivo.Intanto in città cresce il malumore,i tifosi si scagliano con un manifesto contro l’operato della società ma risparmiano l’allenatore il grande responsabile della retrocessione.L’impressione è che per l’Agropoli arrivino giorni molto bui.Sergio Vessicchio