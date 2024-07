𝐀𝐆𝐑𝐎𝐏𝐎𝐋𝐈 𝐑𝐈𝐓𝐎𝐑𝐍𝐀 𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐌𝐎𝐕𝐈𝐃𝐀! IL COMUNICATO DELL’ ASSESSORE AL TURISMO ROBERTO APICELLA

Cari concittadini e amici di Agropoli, sono entusiasta di annunciarvi che, come avevamo annunciato nel programma elettorale e dopo un importante lavoro di squadra con i funzionari di riferimento, la nostra città sta finalmente ritornando ad essere il 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐝𝐚! Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale ed al grande lavoro dei privati che stanno investendo nel settore in maniera importante, Agropoli si sta trasformando in una vera e propria capitale del divertimento nel Cilento.

𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐓𝐮𝐭𝐭𝐢 Con il nostro nuovo programma eventi, siamo orgogliosi di offrire un’ampia varietà di musica e intrattenimento. Il Centro visite, L’Akropolis Area ed il centro cittadino sono il cuore pulsante delle serate estive, proponendo una gamma diversificata di generi musicali per soddisfare tutti i gusti.

La nostra priorità rimane la sicurezza. Abbiamo implementato una serie di iniziative per garantire una movida sicura, con controlli e monitoraggi costanti da parte della Polizia Locale, attiva fino a tarda notte per vigilare sul territorio.

Il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha firmato un’ordinanza che prevede delle deroghe sui limiti delle emissioni sonore per i piccoli trattenimenti musicali. Fino al 30 settembre 2024, il limite massimo per le emissioni sonore sarà esteso fino alle ore 02.00 in locale chiuso e fino alle ore 01.30 all’esterno su area privata o su suolo pubblico in concessione, nei giorni di venerdì e sabato di luglio e settembre, nonché il 24 luglio e nei venerdì, sabato e domenica di agosto, il 7, 14, 15 e 28 agosto.

Questo provvedimento è pensato per permettere ai nostri operatori di lavorare serenamente nel rispetto delle regole e per garantire che i nostri giovani trovino in Agropoli tutto ciò che desiderano senza dover cercare altrove. Al contempo, assicuriamo il diritto al riposo e alla quiete pubblica.

Stiamo lavorando sulla regolamentazione SIAD per individuare le zone della movida in città, continuando a migliorare la nostra offerta e a rendere Agropoli sempre più attrattiva e vivibile.

Scopri la nuova Agropoli, dove il divertimento e la sicurezza vanno di pari passo!

