Una missiva alle istituzioni per sensibilizzare la situazione di Borgo Carillia dove vogliono togliere la caserma dei carabinieri. Scendono in campo i rappresentanti del partio Cambiamo e scrivono a coloro che potrebbero bloccare questa soppressione.

Alla cortese attenzione Sindaco di Altavilla Silentina Prefetto Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Eboli Comandante Provinciale di Salerno dei Carabinieri Comandante Regionale dei Carabinieri

Egr autorità Apprendiamo dalla popolazione di Altavilla Silentina molta amarezza e insicurezza nella Città, per l’eventuale chiusura della stazione dei Carabinieri in Località Borgo Carillia di Altavilla Silentina. Al momento sul territorio comunale sono presenti, 3 unità di uomini a borgo carillia e 4/5 unità ad Altavilla Silentina. Chiediamo un ripensamento dalle superiori autorità, in considerazione di un territorio molto vasto e diversificato, anche perché negli ultimi anni sul territorio sono in crescita i furti e reati contro l’ambiente.

Ci auspichiamo che, anche il Sindaco possa dare il suo contributo per la non chiusura della stazione dei carabinieri di borgo carillia, cercando di non far pagare il canone di affitto dell’immobile che ospita la caserma, cosicché l’arma ,forse, possa avere un ripensamento sulla chiusura, vedendo un risparmio congruo e che allo stesso tempo possa garantire una tutela per i cittadini. L’arma dei carabinieri in loco ha dimostrato che, anche con poche risorse ,sul territorio comunale, una grande vicinanza e grande tutela per i cittadini, e non possiamo non avere più un servizio per la collettività, essendo anche di ausilio per i vigili urbani in quanto anche gli stessi hanno poche unità di personale. Confidiamo in una soluzione condivisa, utile per i cittadini e con rapida risposta.

Cordiali saluti

Luigi CERRUTI Segretario Provinciale CAMBIAMO! SALERNO

Dott.ssa Lorena Isabel POPPITI Comitato Cittadino CAMBIAMO! Altavilla Silentina

Niko PEDUTO Direttivo Provinciale CAMBIAMO! SALERNO – delega Difesa e Sicurezza