AGROPOLI, FIAMME IN CASA I VIGILI URBANI SALVANO UN’ANZIANA DISABILE

AGROPOLI. Paura ad Agropoli, dove un guasto alla canna fumaria di un appartamento ha messo in serio pericolo la vita di un’anziana disabile. Grazie all’intervento tempestivo della Polizia Municipale, la donna è stata tratta in salvo e portata in sicurezza.



Gli agenti, in servizio nell’area mercatale, hanno notato una nuvola di fumo proveniente da un’abitazione nella zona di Madonna del Carmine. Intuendo il possibile pericolo, hanno immediatamente raggiunto l’appartamento e trovato la donna all’interno. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. La donna è stata ricoverata presso una conoscente e, fortunatamente, non ha riportato ferite

Guasto alla canna fumaria di un appartamento, anziana disabile tratta in salvo dalla polizia municipale. E’ accaduto, ad Agropoli, nel Salernitano, dove gli agenti, diretti dal comandante Sergio Cauceglia, hanno raggiunto in tempo l’abitazione dell’anziana, riuscendo a portarla fuori sana e salva. Gli agenti in servizio presso l’area mercatale hanno notato una nuvola di fumo proveniente da un appartamento in zona Madonna del Carmine e, intuendo che potesse trattarsi di possibile pericolo, hanno raggiunto l’abitazione dove hanno trovato la donna impaurita, sola e con difficoltà di allertare i soccorsi. Attivati i vigili del fuoco, la situazione di lì a poco è rientrata con la signora che è stata messa in sicurezza trovando disponibilità per ospitalità in una vicina abitazione presso conoscenti. A complimentarsi con gli agenti, per l’operazione portata a termine, è stato tramite un post sui social network anche il sindaco Roberto Mutalipassi

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...