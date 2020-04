(Giovanni Coscia)-Proviene dalla storia, l’utilità del danno perenne della vita. E’ la storia quindi, che necessita all’uomo per il suo agire e per portare avanti le proprie argomentazioni, al fine di stabilire l’eterno ritorno alle sue ragioni. Abbiamo, in poche parole, bisogno della storia critica, quella che deriva dal passato come giacimento o contenitore inesauribile di insegnamenti per agire nel presente in vista del futuro. Una storia, quella del passato, divenuta monumentale e ingrossata oltre modo dalla ragione di una parte politica. Storia quasi monumentale dalla quale invece, dobbiamo rimanere in guardia e a dovuta distanza, perché contempla il passato, precludendosi l’azione nella attualità, finendo così per rimanere paralizzata nella rammemorazione di ciò che è stato innalzato come oggetto di culto permanente. Perché questo? Perché bisogna rapportarsi al 25 aprile nei termini della criticità storica, apprendiamo quindi, la lezione da chi lottò contro la repressione e i soprusi, per far si che quella lezione torni ad inverarsi ogni qual volta prendano di nuovo forma la stessa repressione e gli stessi soprusi. Ecco cosa dobbiamo apprendere dal 25 Aprile. Accade spesso, o forse sempre, che la liberazione è celebrata con i fasti della storia monumentale ma inutile, con la conseguenza paradossale, per cui i tanti che la celebrano, (mi escludo a priori) accettano con inebetita gaiezza i nuovi soprusi e le nuove violenze che popolano il nostro tormentato presente. Più cantano a squarciagola “BELLA CIAO”, tanto più rivelano di non aver appreso nulla dalla storia della liberazione. Addirittura, è da ritenere che gli stessi, sono complici della violenza e della repressione, che dovrebbe invece con forza, combattere, se avessero appreso nella realtà, la lezione di quel giorno definito “liberazione”. Rammento invece, le memorabili scene culmine della più abbietta e nefasta alternanza ideologica strumentale, di chi anni addietro cantava BELLA CIAO e nel contempo appoggiava felicemente l’Unione Europea. Quella UE, la cui vera e nuova versione è molto più economica della violenza contro cui combatterono i partigiani. Penso in primis, a quanti, ancora oggi cantano con convinzione BELLA CIAO e lottano contro un fascismo che non esiste ed è PURAMENTE IMMAGINARIO; coincide con gruppetti irrilevanti e folkloristici, o non raramente con forme di reale resistenza alla nuova violenza capitalistica. Sono combattuti, infatti, come “fascisti”, i popoli e gli stati non allineati; o magari semplicemente quanti invochino una massiccia presenza dello stato democratico contro l’economia globale, globalizzante ed anti-democratica. In pratica ed in vero, si usa “l’Antifascismo” solo ed esclusivamente come puro alibi, per giustificare con la lotta al fascismo che non c’è più dal 1943, la loro piena adesione al NUOVO FASCISMO della civiltà dei mercati usurai e dei consumi, a cui hanno venduto e svenduto testa, cuore e anima, se magari ne avessero in piccola parte. Escludo il cervello che non c’è. E consentitemi di rivolgere il pensiero a quanti, in questo 25 Aprile 2020, hanno cantato Bella Ciao, reclusi nelle proprie abitazioni. Non hanno visto, senza dubbio alcuno, l’esercito per le strade che ha blindato tutto. I droni che sorvolano e sorvegliano le loro teste di c…. dall’alto e naturalmente non dimentichiamo la APP da scaricare sul cellulare per il controllare ogni nostro movimento. In sostanza, urlano contro il fascismo ed all’unisono accettano con la più becera ed idiota sub-alternità la sua nuova figura: quella del distanziamento sociale e del nuovo ordine mondiale, reso ancora più forte dal covid19. Ribadisco quindi un concetto di base: se avessimo appreso qualcosa dal 25 aprile, oggi saremmo in prima linea a combattere contro il nuovo potere, non più quello fascista, mi pare, ma è nella realtà quello oscurantista e nichilista, unitamente applicato alla strategia della distrazione, nonché relativista e permissivo della civiltà dei consumi ed oggi dello stato terapeutico globalista, che nel nome della sanità, santa, ci toglie fino all’ultima residua libertà. E rammento che la canzone Bella Ciao, non è mai stata cantata da un partigiano. E’ un brano scritto nel 1918dal fisarmonicista MISHKA ZIGANOFF, nel lontano 1918. Incisa nel 1919 aveva come titolo “Klezmer Yiddish. Fu cantata per la prima volta al festival di Spoleto nel 1964. Solo allora venne accostata alle associazioni partigiane ed ai colori politici rosso profondo. Fine della storiella.

