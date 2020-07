Dino Bacco in arte Dino Zero per via della sua storica imitazione di successo ha deciso di chiudere definitivamente l’armadio con gli abiti di Renato Zero e di mettere la paroal fine alla sua vita artistica imitando lo Zero Nazionale che tanto successo gli ha datto per oltre 30 anni.Lemotivazioni le spiega in un lungo post su facebook già contestato dai suoi fans che invece lo implorano a non insistere in questa scelta e a ritornare sui propri passi.Questo il test del post:

“Quest’anno 2020 lo ricorderemo per tante cose successe, un anno di paure, di problematiche, ma anche di soddisfazioni e gratificazioni, di fallimenti e di riprese, di gioie ma anche delusioni, le stesse che solo una persona forte e combattiva ne fa buon uso per dare un nuovo inizio con nuovi stimoli per nuovi meravigliosi finali…Non sarà facile abituarmi a non sentire più la frasi ripetute ogni volta prima di entrare in scena del mio amico fraterno Giò, quelle del tipo: “ sei pronto???, quanto tempo ti ci vuole ancora???, posso mandare la sigla iniziale??? “, ed altre simili, per me anche motivo di carica per dare sempre il massimo in qualsiasi circostanza….Voglio premettere che onorerò gli impegni già presi in precedenza, come è giusto che un serio professionista faccia, ma, per me è arrivato il momento di svestire i panni del personaggio Dino Zero, che tante soddisfazioni mi ha regalato in una lunga carriera artistica di tutto rispetto per me…E’ una decisione maturata nel tempo, tanti amici e forse anche qualche nemico ho conosciuto grazie a questo lavoro, ma a volte gli episodi e le circostanze della vita, ti portano a scegliere strade diverse…Avevo immaginato un’uscita di scena diversa, con un grande spettacolo, dove poter mettere in scena come sempre la mia grinta e la mia fantasia per l’ultima volta, regalando un’ennesima emozione a quella parte di pubblico che non ha mai lesinato manifestazioni di complimenti nei miei confronti, ma tutto ciò per ora non è possibile visto gli eventi legati alla pandemia…Sono tante le storie, gli aneddoti, i ricordi, le avventure che ho vissuto indossando una parrucca ( anche con 40 gradi, e credetemi non è per niente facile ), ma l’amore e la passione per questo lavoro, mi hanno dato sempre la spinta giusta per continuare, e tutto ciò le porterò sempre nel cuore, indelebili nella mia mente e nel mio bagaglio personale…Chiedo scusa se nel mio percorso professionale e di vita fino ad oggi, ho potuto recare delusioni o rammarico, o a chi non prenderà di buon grado questa mia decisione, ma una parte di me da un bel po’ di tempo a questa parte si sta spegnendo, mentre si stanno aprendo nuove prospettive per un cammino che di certo non sarà facile e in discesa, ma sono sicuro che con le esperienze vissute, gli amici, e le persone che mi vogliono bene al mio fianco, potrà segnare una tappa fondamentale nel mio percorso di vita…GRAZIE GRAZIE GRAZIE a tutti nessuno escluso, e vi prego, continuate a chiamarmi Dino Zero, così come dice sempre il mio amico Renato, prendo per l’ultima volta in prestito la sua memorabile frase di chiusura: “ NON DIMENTICATEMI EHH!!! “ Il vostro affezionatissimo amico DINO ❤️”

Sono tantissimi i messaggi che Dino Bacco sta ricevendo per tornare sui suoi passi.Vedremo se i suoi fans e la gente comune che gli vuole bene saprà distorglielo da questa idea.