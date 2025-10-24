ABUSAVA DELLA SUA FIGLIOLETTA: ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA AD AGROPOLI
Shock ad Agropoli, dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti contro familiari o conviventi, ai danni della propria figlia minorenne.
L’arresto è scattato il 21 ottobre, su richiesta della Procura della Repubblica e in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore.
Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Le indagini, avviate in seguito a una segnalazione, avrebbero portato a raccogliere gravi elementi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, la cui posizione resta ora al vaglio degli inquirenti.