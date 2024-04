AD AGROPOLI GLI EROI DEL CALCIO, CARECA TACCONI MARESCA RAVANELLI E TANTI ALTRI CON MILITELLO/IL PROGRAMMA

“GLI EROI DEL CALCIO” ASD VINCENZO MARGIOTTA e SPORT e VALORI Provincia di SALERNO- USSI -FIGC-LND-AIAC- CONI- CIP- AIA LA Città di Agropoli il Parco Nazionale del Cilento I Grandi Eventi GLI EROI DEL CALCIO AGROPOLI 25 Aprile 04 MAGGIO e dal 03- al 05 Giugno 2024 – La Storia del CALCIO e della Nazionale Italiana

Gli eroi del calcio ad Agropoli giunge alla sua 3 edizione. Dopo le fortunate precedenti edizioni con mostre, interventi, dibattiti e soprattutto premiazioni e la partecipazione di grandi campioni del passato e del presente anche in questa terza edizione vi saranno personaggi che hanno fatto sognare intere generazioni, altri che si sono distinti a tutti i livelli. Quest’anno l’organizzatore Antonio Ruggiero ha scelto la piazza centrale di Agropoli come location da alternare con la sala consiliare del comune per istituzionalizzare ancor di più questo evento che da tempo fa parlare non solo di Agropoli ma anche del parco nazionale del Cilento. , l’Ussi(unione stampa sportiva italiana) ne è partner protagonista. La federazione giuoco calcio è protagonista principale del progetto,. la manifestazione si snoda in 50 giorni circa. Segue il programma:

25/26 APRILE -CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE EVENTO “GLI EROI DEL CALCIO” -Premio USSI “Vincenzo Margiotta”, consegna il giornalista Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana alla presenza della famiglia Margiotta. -Antonio CARECA EX ATTACCANTE del NAPOLI e della Nazionale BRASILIANA -SALVATORE CARMANDO EX MASSAGGIATORE NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO PIAZZA VITTORIO VENETO o AULA CONSILIARE ore 18.30 Francesco De LUCA- Renato Camaggio- VENERDI’ 26 APRILE IN PIAZZA TACCONI SABATO 04 MAGGIO ORE 18.30 Piazza V. Veneto Agropoli PREMIO USSI “SPORT E VALORI” -CRISTIANO MILITELLO COMICO CABARETTISTA PERSONAGGIO TELEVISIVO -Giuseppe Coccorullo Presidente parco nazionale del Cilento e Vallo del Diano e gli Alburni -Giuliana Tambaro Vice Presidente Vicario C.R.CAMPANIA Responsabile Calcio Femminile FIGC LND -SERGIO VESSICCHIO Giornalista opinionista -NICO CARUCCIO Presidente SALERNITANA CLUB V. MARGIOTTA AGROPOLI PAESTUM -DON Patrizio COPPOLA Padre Joystick * LUNEDI 03 GIUGNO FOYER del TEATRO E.DE FILIPPO / PIAZZA VITTORIO VENETO ore 18.30 PREMIO USSI “ROBERTO BOGGI” ALLA VITA ARBITRALE di -FABIO MARESCA ARBITRO Internazionale -Maria Sole FERRIERI Arbitro di serie A -Carmine Zigarelli Presidente del C.R. Campania F.I.G.C. – L.N.D. -Michele Affinito Presidente AIA Campania -Gianfranco COPPOLA Presidente USSI – Simona Rolandi Giornalista e conduttrice televisiva RAI -Pasquale Boggi Figlio Roberto Boggi Martedì 04 GIUGNO ore 11.00 /18.30 PROIEZIONE DEL FILM “CHI SEGNA VINCE” Cineteatro E. DE FILIPPO PREMIO USSI “SPORT E VALORI” a -Stefano Tacconi ex calciatore italiano, di ruolo portiere -Anna Maria Baccaro Giornalista Conduttrice Sportiva -Pierpaolo PETINO Giornalista Segretario USSI -Carmine Mellone Presidente CIP Campania -Sergio Vessicchio Giornalista opinionista -GIANNI VALENTI VICE DIRETTORE VICARIO GAZZETTA DELLO SPORT -Vincenzo CALVOSA VESCOVO di VALLO della LUCANIA MERCOLEDI 05 GIUGNO PIAZZA V. VENETO ore 18.30 AGROPOLI PREMIO USSI “V. MARGIOTTA” -FABRIZIO RAVANELLI EX CALCIATORE ATTACCANTE NAZIONALE ITALIANA -ANTONIO MARINO Presidente BCC AQUARA- -Francesco De LUCA Responsabile della redazione sportiva Il Mattino. -Arovetto LOMBARDI CALCIATORE NAZIONALE DI TEQBALL -Sergio Roncelli Presidente CONI Campania -SERGIO VESSICCHIO Giornalista opinionista MOSTRE – CORSO GARIBALDI : CALCIO AGROPOLESE Foto e Cimeli di Ernesto Apicella CORSO GARIBALDI : LA SALERNITANA MAGLIE E STORIA a cura di RENATO CAMAGGIO CORSO GARIBALDI : Marco Cianfanelli e FEDERICO BARANELLI CollezionistI -TORNEO DI CALCIO CATEGORIA PULCINI NATI NEL 2013 TRA SOCIETA’ PROFESSIONISTE: SALERNITANA NAPOLI BENEVENTO AVELLLINO CASERTANA ASD MARGIOTTA -GARA DI CALCIO DI BENEFICIENZA TRA EX E ATTUALI CALCIATORI AGROPOLESI E DEL CILENTO STADIO GUARIGLIA AGROPOLI L ‘EVENTO E LA MOSTRA SONO AD INGRESSO LIBERO E A TITOLO GRATUITO E IN DIRETTA STREAMING. *Gli orari e i giorni di programmazione dell’evento potrebbero subire variazioni. INFO: TEL.330580662 FACEBOOK INSTAGRAM YOU TUBE: glieroidelcalcio2024@gmail.com

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

