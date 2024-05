AGROPOLI, COMINCIATA LA RIMOZIONE DELLE ALGHE AL LIDO AZZURRO

L’anno scorso furono tolte quelle accumulate da moltissimi anni con i soldi della regione, quest’anno saranno tolte quelle spiaggiate nei mesi invernali, sono molte di meno e il lavoro sarà molto più dinamico e snello. I fondi sono una rimanenza di quelli stanziati dalla regione nell’ambito della programmazione di eliminazione. In una settimana tutto dovrebbe essere risolto. Pedr effetto della legge Costa denominata savamare saranno buttate in acqua in un punto strategico già scelto dai tecnici. A breve sarà messa anche la passerella sul fiume testene. Il tutto grazie al funzionario Giuseppe Capozzolo il quale da tempo ha preso in mano la situazione per lo scarso impegno e l’incpacità dell’assessore al demanio e dell’amministrazione comunale incpace ormai di ogni azione per la città di Agropoli.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...