AGROPOLI, DOMANI IL PREMIO PAOLO SERRA A ERMANNO CORSI

L’ex direttore del tg 3 Campania Ermanno Corso sarà insignito del premio paolo Serra domani sera 8 agosto presso la Fornace.

Ricorrerà il prossimo 18 agosto l’anniversario della morte di Paolo Serra, politico di lungo corso e imprenditore che ha fatto parte della storia della città di Agropoli. In vista di questo anniversario ritornerà il premio che porta il suo nome. L’appuntamento è in programma il prossimo 8 agosto presso la Fornace (inizio ore 21). Sarà l’occasione anche per presentare il libro “Le donne che conquistano il mondo”, scritto a quattro mani con Piero Antonio Toma.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...