AGROPOLI, 10 ANNI FA MORIVA PAOLO SERRA NOME INDELEBILE NELLA STORIA/VIDEO

Paolo Serra è nella storia di Agropoli. Abbiamo scritto e detto tanto di un uomo importante capace di lasciare il segno ma anche grande rammarico per la sua scomparsa. Ci manca per quanto ha fatto e per quanto ha dimostrato e per quello che è stato.

E alla comunità manca uno come lui, del suo spessore, della sua classe, della sua importanza. Pochi giorni fa l’8 agosto c’è stata la quinta edizione del Premio Paolo Serra durante il quale si è parlato tantissimo della sua vita e di quanto ha fatto cose, fra l’altro, già conosciute e apprezzate da tutti. In basso il video del premio per ascoltare la sua vita, i suoi successi e l’importanza del premio dato quest’anno a Ermanno Corsi.

