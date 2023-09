AGROPOLI, 18 ANNI FA MORIVA DON ARMANDO BORRELLI LA SUA GRANDEZZA ANDREBBE STUDIATA NELLE SCUOLE

Il 7 Settembre 2005 ci ha lasciato Don Armando Borrelli, agropolese di nascita, per circa 30 anni Parroco della Parrocchia della Madonna delle Grazie. E’ stato un grandissimo sacerdote a tutti i livelli, in qualità di insegnante, di parroco, di guida spirituale per circa 30 anni. ha costruito la Chiesa di sant’Antonio al Muoio con enormi sacrifici, fu lui che volle la prima pietra e fu lui a consegnarla a tutta la comunità. Nel 1992 restaurò grazie anche all’aiuto della famiglia De Feo la chiesa della Madonna Delle Grazie. Ha creato la Gac(gruppo di animazione cristiana), ha creato l’azione cattolica, ha formato l’oratorio, ha indottrinato di Latino e greco intere generazioni. Ha formato e diretto la Schola cantorum Santa Cecilia. E’ stata una figura imponente, un sacerdote di grande rispetto, si è imposto a tutti i livelli. Le amministrazioni comunali gli dovrebbero dedicare un qualcosa di importante non una stradina interna a Fuonti come è stato fatto e dovrebbero invitare le scuole elementari e medie a studiarne l’esempio anche per ricordare il passato e chi ha contribuito alla crescita della città.

